Djokovic nem hagyja magát: visszatért Ausztráliába az egy éve kitoloncolt teniszsztár

Megérkezett Victoria állam fővárosába, Melbourne-be Novak Djokovic, akit tavaly december végén még kitoloncoltak az ausztrál hatóságok. A férfi teniszezők ATP világranglista-vezetője eredetileg megkapta az ausztrál vízumot, de amikor kiderült, hogy nem oltatta be magát a koronavírus ellen, a helyi egészségügyi hatóság kezdeményezte a szerb sportoló kiutasítását – számolt be a BBC World honlapja.

