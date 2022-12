Hajdú B. István: A katari vb-döntőre évtizedek múlva is emlékezni fogunk

Hetven percig az argentin-francia vb-döntő a világbajnokságok történetének egyik legsimább fináléja volt Hajdú B. István szerint. Az M4 Sport Prima Primissima díjas sportkommentátora a Petőfi Rádió reggeli műsorában összegezte élményeit a katari világbajnokságról, kifejtette véleményét a 11-es párbajról, és beszélt a sportcsatorna által összeállított álomcsapatról is.

Vasárnap zárult a 2022-es katari labdarúgó-világbajnokság, amelynek izgalmas döntőjét majdnem másfél millióan követték, és így az év legnézettebb műsora lett Magyarországon. A mérkőzést Hajdú B. István közvetítette a közmédia sportcsatornáján. Hazaérve a Petőfi Rádió szerda reggeli adásában beszélt először élményeiről, főként a döntőről. „Az én életemben – amire emlékszem – a világbajnokság, és egyáltalán világbajnoki vagy labdarúgó mérkőzések közül, ez volt a legfordulatosabb. Hatalmas tétért ment, a létező legnagyobbért, a világbajnoki címért. Rengeteg gól született, amelyeket azok lőttek, akiktől mindenki várta. Olyan is ritkán van, hogy a két legnagyobb sztár parádézik a döntőben. Egészen biztos, hogy a döntőre évek, évtizedek múltán is emlékezni fogunk” – mondta a Petőfivel a reggel adásában Hajdú B. István, utalva Messi és Mbappé remek teljesítményére a vb-fináléban.

Az M4 Sport kommentátora beszélt arról is, mennyivel nagyobb téttel bírt az argentinok számára a döntő, mint a franciáknak. „Áradozunk erről a döntőről teljes joggal, de ez 70 percig a világbajnokság történetének egyik legsimább döntője volt. A francia válogatott kapura nem lőtt. Az argentinok simán vezettek, ám két perc alatt a fociban ennyire meg tud fordulni a helyzet” – jegyezte meg a végül 11-es párbajjal eldőlt győzelemről.

Hajdú B. István rámutatott, milyen sokat változott az évek során a 11-es rúgások menete. „Ami régebben nem volt jellemző talán, az a lelki hadviselés. Amikor a kapus például nem adja oda a labdát a játékosnak, vagy hátat fordít neki, illetve, amikor a játékos súg valamit a kapusnak. Igazából ez kvázi egy miniháború. Itt nem arról van szó, hogy valaki 11 méterről eltalál egy 7 méteres kaput, vagy nem, hanem arról, hogy ott, abban a pillanatban meg tudja ezt csinálni. Gondoljunk bele, hogy mekkora nyomás lehetett Messin és Mbappén, akik kezdték a 11-es párbajt! Ha például Messi kihagyja a büntetőt, úgy fejezi be a vb-t, hogy elront egy 11-est. Ugyanígy Mbappé, aki harmadszor is odaállt és belőtte. Ezek a játékosok nemcsak futni tudnak, és bánni a labdával, hanem szellemileg is ott tudnak lenni fontos pillanatokban” – tette hozzá a sportkommentátor.

A reggeli beszélgetés során Hajdú B. István a vb után kihirdetett álomcsapatról is elmondta véleményét. „Az ilyen összeállításokban a legjobb játékosok vannak, nem azt nézzük, hogy ők a pályán miként szerepelnének. Nyilván nem állhatsz fel nyolc csatárral, egy-két védekező középpályást is be kell válogatni. Ha egy játékos sok szavazat alapján a vb legjobb tizenegye közé kerül, elmondhatja magáról, hogy jó tornát tudhat maga mögött” – fogalmazott Hajdú B. István. Az M4 Sport szakértői is összeállították az álomcsapatot, amelyet a sportcsatorna Facebook-oldalán mutattak be.

A teljes interjút újra lehet hallgatni a rádió Soundcloud-oldalán. Ha pedig valaki a katari világbajnokság izgalmas mérkőzéseivel szeretné búcsúztatni az évet, megteheti az M4 Sporttal. December 31-én 13 órától a csatorna megismétli a vb összes negyeddöntőjét. Január elsején 18:30-tól a nézők újraélhetik minden idők egyik legizgalmasabb döntőjét, ugyanis a csatorna megismétli a finálét.

A kiemelt kép illusztráció.