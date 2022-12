Benzema elköszönt a válogatottól

„Megtettem mindent, hogy jobb legyek, és hibákat is elkövettem, de ezek miatt tartok ott, ahol ma vagyok, és büszke vagyok rá! Megírtam a történetemet, és a miénk véget ért” – írta a csatár hétfőn, 35. születésnapján a Twitter-fiókjában, bejegyzéséhez pedig egy olyan fotót csatolt, melyen a nemzeti csapat mezében látható.

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs

— Karim Benzema (@Benzema) December 19, 2022