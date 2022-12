Luis de la Fuente: Ha valaki tudja, mi a spanyol futball jövője, az én vagyok

A spanyol labdarúgó-válogatott élére kinevezett Luis de la Fuente szerint ő a legmegfelelőbb a csapat irányítására, mivel minden korosztály mellett bizonyított már korábban edzőként.

„A legnagyobb alázattal és őszinteséggel mondom, hogy ha valaki tudja, mi a spanyol labdarúgás jövője, az én vagyok” — mondta hétfői bemutatkozó sajtótájékoztatóján De la Fuente, aki azt is hozzátette, hogy profi játékosként 15 évet futballozott, de — saját bevallása szerint — edzőként is rengeteg tapasztalattal rendelkezik nemzetközi porondon.

A 2024-es Európa-bajnoki selejtezősorozatában debütáló tréner azt is elmondta, hogy nagyon jó kapcsolatot ápol elődjével, Luis Enriquével, aki gratulált neki a kinevezéshez. Majd azt is elárulta, hogy bár elsősorban a fiatal játékosokkal számol a válogatottban, mégis elismeri az idősebbek fontosságát is.

Példaként említette Sergio Busquetset és Sergio Ramost, akiket szívesen látna a keretében.

Spanyolország a nyolcaddöntőben búcsúzott a katari labdarúgó-világbajnokságon, ezt követően múlt pénteken a 61 éves szakember vette át a csapatot Luis Enriquétől.

Luis de la Fuente korábban az Athletic Bilbao vezetőedzője volt, majd 2013-tól az utánpótlás-válogatottaknál dolgozott, tavaly óta az U23-as együttest irányította.