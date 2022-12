Eltörött a mécses! Ronaldo sírva jött le a pályáról a portugál vereség után

Sok meglepetés született már az idei katari foci-vb-n, de a szombati mindet felülmúlta: Portugália kiesett a negyeddöntőben, így első afrikai csapatként Marokkó került az elődöntőbe. A vereség után portugálok szupersztárja Ronaldo, sírva hagyta el a pályát.

Cristiano Ronaldo könnyei

Nem sikerült jól Ronaldo vébészereplése. A torna előtt főleg botrányos interjúja, majd távozása a Manchester Unitedtől adott témát a sajtónak, és hiába szerzett gólt az első meccsén Ghána ellen, a csoportmeccsek után kikerült a kezdőcsapatból.

Ezután újra Ronaldo-botránytól volt hangos a világsajtó, a hírek szerint a portugál megsértődött mellőzésén és haza akart utazni. A portugálok persze cáfolták mindezt, szövetségi kapitányuk, Fernando Santos pedig megkérte az újságírókat, hogy hagyják békén és ne bántsák Ronaldót.

Azonban a kezdőbe ezután sem került be a világsztár, és Marokkó ellen már a portugálok játéka sem ment olyan jól, mint Dél-Korea ellen – az afrikai csapat vezetőgólja után be is cserélték a második félidő elején.

Csodát azonban ő sem tudott tenni, a 91. percben egy lövésre ugyan futotta erejéből, de nem lett belőle gól, így Portugália végül kiesett.

A 37 éves, jelenleg csapat nélküli Ronaldo feltehetően utolsó vébémeccsét játszotta.

Alighanem mindez végigfutott a fejében a lefújás pillanatában: nem csoda, hogy sírva hagyta el a játékteret és még a játékoskijáróban is zokogott – ahova természetesen egy kamera is követte.