Pelé a kórházi ágyából üzent Mbappénak

„Imádkozzunk a királyért!” – posztolta december 3-án Kylian Mbappé, ezzel fejezve ki támogatását Pelé irányába, akinél tavaly augusztusban diagnosztizáltak vastagbélrákot, ami miatt többször is kórházi kezelést kapott.

A háromszoros világbajnok kedd óta kórházban fekszik, két lánya és unokája vasárnap egy televíziós interjúban ismerte el, hogy koronavírus-fertőzése után légúti betegségben szenved. Brazil médiainformációk szerint azonban a korábbi játékos palliatív ellátásban részesül.

Pelé pénteken a Twitteren reagált a francia világbajnok Mbappénak, aki a lengyelek elleni, 3-1-re megnyert nyolcaddöntőben elért duplájával már hét vb-gólnál tart, pedig még nincs 24 éves. Pelé korábban hat gólt ért el 24 éves korát megelőzően.

„Köszönöm, Mbappé! Örülök, hogy egy újabb rekordomat döntötted meg a világbajnokságon, barátom!”

Thank you, @KMbappe. I’m happy to see you breaking another one of my records in this Cup, my friend! ❤️🙏🏾

— Pelé (@Pele) December 8, 2022