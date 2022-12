„Ez Horvátország: büszkeség, bátorság, magabiztosság, hazaszeretet” – mondta a horvát kapitány

Zlatko Dalic, a pénteken elődöntőbe jutott horvát labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint minden játékosa a legjobb teljesítményét nyújtotta a katari világbajnokság negyeddöntőjében, amikor tizenegyespárbajt követően búcsúztatták Brazíliát.

A szakember a horvát HRT televíziónak adott nyilatkozatában kiemelte a cseréket, akik a padon ülve is együtt küzdöttek és szenvedtek pályán lévő társaikkal, hogy sikeresek legyenek. Az edző csapata továbbjutását a horvát embereknek ajánlotta.

„Nagyszerű mérkőzés volt az első perctől az utolsóig, és végül kiejtettük a torna nagy esélyesét. Ez Horvátország: büszkeség, bátorság, magabiztosság, hazaszeretet. Horvátország akkor képes a legjobbját nyújtani, amikor szükséges, amikor az a legfontosabb. Mindig is mondtam, soha nem szabad minket lebecsülnie egyik ellenfelünknek sem” — mondta a szakember.

Dalic kiemelte, ezzel még nem értek az út végére, mennek tovább, mert „nagy dolgokat képesek elérni”.

„Nagyon örülök, hogy három és fél millió lakossal az elődöntőben vagyunk, egymás után másodszor. Nem vagyunk normálisak!” — hangsúlyozta.

A brazil szövetségi kapitány, Tite — aki már a vb előtt jelezte, hogy az elért eredménytől függetlenül távozik a csapat éléről — elismerte, hogy a legnagyobb felelősség őt terheli a kiesés miatt. „Nem vagyok képmutató, tisztában vagyok vele, hogy a legnagyobb felelősség az enyém, de nem csak az enyém egyedül. Mi együtt mindannyian felelősek vagyunk” — mondta a 61 éves tréner.

Kapcsolódó tartalom

A 11-esek során Neymar az ötödik párban lőtt volna a brazilok részéről, de végül már sor sem került rá. Tite azzal érvelt, hogy azért jelölte a csapat legnagyobb klasszisát ötödiknek, mert utolsó játékoson a legnagyobb a nyomás. Visszautasította azokat az újságírói véleményeket, miszerint csapata játéka szervezetlen lett volna.

A brazil játékosok közül Casemiro nehezen találta a szavakat, majd kiemelte, hogy előre kell tekinteniük, mert az élet megy tovább. „Szomorúak vagyunk, a csapatból mindenki minden tőle telhetőt megtett. Bosszantó, hogy kiestünk, főleg így, hogy a kezünkben volt a meccs” — nyilatkozta a középpályás, aki hozzátette, bíztak magukban és az elvégzett munkában.

„De a futball már csak ilyen. Ez is előfordul benne” — mondta.

A védő Thiago Silva a horvátok találatáról kiemelte: nem szoktak ilyen gólokat kapni kontrákból.

„Kicsit össze is zavarodtunk. Nehéz most beszélni, mert annyi szomorúság van bennem, de az életnek mennie kell tovább. Fel kell emeljük a fejünket, nincs más választásunk. Büszkék vagyunk arra, amit elértünk, de sajnos ami történt velünk, az is a futball része. Volt részem néhány csalódásban az életem során, és amikor nem érsz el egy fontos célt, amit kitűztél magad elé, akkor az nagyon fájdalmas érzés. Én viszont olyan típus vagyok, aki minden ilyen elbukás után képes felállni” — mondta, majd sajnálatát fejezte ki, hogy a vb-trófeát játékosként már nem fogja megnyerni.

„De egy másik pozícióban talán, ki tudja” — nyilatkozta Thiago Silva.