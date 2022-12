Zandvoort 2025-ig biztosan a versenynaptárban marad

A 2025-ös idény végéig biztosan a Forma-1-es világbajnokság versenynaptárában marad a zandvoorti Holland Nagydíj, a címvédő és kétszeres vb-győztes Max Verstappen hazai futama.

A döntött kanyarjairól is elhíresült pálya szerződésének meghosszabbításáról csütörtökön számoltak be az F1 irányítói, hozzátéve, hogy a holland helyszín a tavalyi és az idei szezonban is a szurkolók egyik kedvence volt. Verstappen népszerűségének köszönhetően teltházasak voltak a versenyek, a Red Bull pilótája ráadásul mindkét esztendőben győzött saját közönsége előtt.

A Holland Nagydíjon jövőre már két hazai versenyzőknek szurkolhatnak majd a kilátogató nézők, a 25 éves Verstappen mellett ugyanis a 27 éves Nyck de Vries is tagja lesz a mezőnynek, ő a Red Bull tulajdonában álló Alpha Tauri istállónál vezet majd a következő idényben.

„Az elmúlt két év teltházas hollandiai hétvégéi magasra tették a lécet mind a szervezés mind a szórakoztatás mind pedig a fenntarthatóság szempontjából, és nagyon elégedettek vagyunk, hogy meg tudtuk hosszabbítani a megállapodást Zandvoorttal” – idézte az F1 közleménye Stefano Domenicalit, a versenysorozat elnök-vezérigazgatóját.

Jövőre augusztus 27-én lesz a Holland Nagydíj, a jegyek már most elfogytak az eseményre. A fenntarthatóság jegyében a zandvoorti hétvégére belépővel rendelkező szurkolók 99 százaléka tömegközlekedéssel, kerékpárral, vagy gyalog tud eljutni a helyszínre.

Zandvoort korábban több időszakban is szerepelt az F1-es programban, tavaly pedig 36 év szünet után került vissza a naptárba.