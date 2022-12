Baji: A magyar sport jövőre az ideinél nagyobb keretek között tud majd gondolkozni

Baji Balázs szerint a magyar sport a jövő évi költségvetésben az ideinél relatíve nagyobb keretek között gondolkodhat, és bár a forrásbővülés nem tudja teljesen lekövetni az inflációt, ez valamelyest segítséget fog nyújtani a sportszervezeteknek az energia- és rezsiválság következtében jelentősen megemelkedett működési költségek finanszírozásához.

A Nemzeti Sportügynökség sportszakmáért felelős vezérigazgató-helyettese erről csütörtökön, az utanpotlassport.hu által idén már 12. alkalommal megtartott „Egy nap az utánpótlásért” című konferencián beszélt.

Amint beszámolt róla, a sportállamtitkárság mentőakciójának köszönhetően — sportszakmai oldalról megindokolva — 79 létesítményt sikerült megmenteniük a bezárástól. Baji Balázs hozzátette: a programnak folytatódnia kell, mert az üzemeltetési nehézség negyedév alatt nem fog megoldódni.

Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke, a Magyar Olimpiai Bizottság közelmúltban megválasztott alelnöke elmondta,

a vizes sportágakat kiszolgáló közel 80 uszoda összesen három milliárd forint kormányzati támogatást kapott a negyedik negyedévre, 2023-ban pedig további 10,5 milliárd forintra lesz szükség az „életben tartásukhoz”.

Erre azért is szükség van, mert a koronavírus-járvány következtében az úszóknál a 9-11 éves korosztályban például egyharmadára esett vissza a versenyeken induló gyerekek száma.

Wladár szerint az uszodák üzemeltetőinek is megvan a maguk felelőssége a hatékony működtetésben, ezért a konszolidáció mellett meg kell határozni, milyen beruházásokra és fejlesztésekre van szükség ahhoz, hogy növelni lehessen az energiahatékonyságot.

„Nem várható el ugyanis az államtól, hogy évről évre súlyos milliárdokkal támogassa az uszodák működtetését”

— jelentette ki a Magyar Úszó Szövetség elnöke.

Gergely István, a Budapesti Honvéd SE elnöke szerint az energiahatékonyság javításához három dolog szükséges: csökkenteni kell a fogyasztást, napelemekkel és napkollektorokkal plusz energiát kell termelni, de ugyanakkor a fogyasztói edukációra is nagy hangsúlyt kell helyezni.

Az elnök úgy gondolja, a gyerekeket és az edzőket is meg kell tanítani arra, hogyan kell használni például az ablakokat, vagy a csapokat. Hozzáfűzte:

a Honvédnál igyekeznek hatékonyabban edzeni, ezért a létesítményeikben melegváltás van, nincsenek üresjáratok.

Bodnár Péter, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének főtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy a fejlődés után most a túlélés időszakát élik. Véleménye szerint tavasszal jöhet el az igazság pillanata, amikor már a munkahelyek megtartása, a sportszakemberek bérezése és a versenyeztetés is veszélybe kerülhet. A főtitkár úgy látja, a kényszer ugyanakkor racionális folyamatokat is elindíthat a magyar sportban.

Ehhez csatlakozott Baji Balázs is, aki szerint ha a szemléletbeli változtatásokat sikerül átvinniük, akkor olyan gyakorlatok válnak általánossá, amelyek sokkal fenntarthatóbbá teszik a magyar sportot. A nehezítő körülmények megszűnése után pedig mind az üzemeltetés, mind a szakmai működés terén jobb helyzetbe kerül a magyar sport, mint amilyenben az energia- és rezsiválság előtt volt.

A kiemelt kép illusztráció.