Visszavonul a válogatottságtól a belga csapat sztárja

A támadó azt követően hozta meg döntését, hogy a Belgium nagy csalódást keltve csak harmadik helyen végzett a katari világbajnokság E csoportjában. Kanadát még ugyan legyőzték a nyitókörben, a folytatásban viszont kikaptak Marokkótól és döntetlent játszottak Horvátországgal, így nem jutottak be a nyolcaddöntőbe.

„Új fejezet kezdődik, köszönöm a rengeteg szeretetet és támogatást, amit tőletek kaptam, köszönöm a sok boldog pillanatot, amiben közösen volt részünk 2008 óta” – fogalmazott a 31 esztendős futballista.

