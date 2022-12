Megvan, hol rendeznek Forma–1-es sprintversenyt jövőre

Az F1 menedzsmentjének szerdai közleménye szerint Azerbajdzsánban (Baku), Ausztriában (Red Bull Ring), Belgiumban (Spa), Katarban (Loszail), az Egyesült Államokban (Austin) és Brazíliában (Interlagos) tartanak majd rövid távú viadalokat is a megszokott versenyek mellett.

Az F1 szerint azért esett ezekre a pályákra a választás, mert számítógépes modellezésük során ezek bizonyultak a leginkább alkalmasnak arra, hogy sprintfutamokat tartsanak rajtuk. Ennek során figyelembe vették az előzési lehetőségek, illetve a nagysebességű szakaszok mennyiségét.

BREAKING: F1 Sprint venues confirmed for 2023!

Sprint is heading to Azerbaijan, Austria, Belgium, Qatar, Austin and Brazil#F1Sprint pic.twitter.com/TKzKnnjNhf

— Formula 1 (@F1) December 7, 2022