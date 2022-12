A titkos esélyes és a legnagyobb favorit között dőlhet el a világbajnoki cím sorsa

A Nielsen adatelemző leányvállalata szerint a végső sikerre változatlanul a rajt előtt is favoritnak tartott braziloknak van a legnagyobb esélyük, jelenleg 25 százalék.

Tite csapata az elődöntőben találkozhat dél-amerikai riválisával, Argentínával, melynek 20 százalék az esélye a világbajnoki címre, míg a másik ágon most a portugálok a favoritok, 13 százalékos nyerési eséllyel. Őket Hollandia és a címvédő Franciaország követi egyformán 11 százalékkal, majd Anglia tízzel. Marokkónak hat, az előző vb-n ezüstérmes Horvátországnak öt százalék esélyt adnak.

