A portugálok ifjú csillaga felzárkózott Albert Flórián mögé

A magyar futball egyetlen aranylabdása 20 évesen és 261 naposan Bulgária kapuját vette be három alkalommal 1962. június 3-án. A legfiatalabb triplázó Pelé, aki 17 évesen és 244 naposan szerzett három gólt 1958-ban Svédország ellen.

Ramos a portugálok Svájc elleni 6–1-es nyolcaddöntős sikeréből vette ki a részét három góllal, vb-újoncként triplázott, erre előtte legutóbb a német Miroslav Klose volt képes 2002-ben, Szaúd-Arábia ellen. A kieséses szakaszt tekintve ez ifjú portugál előtt a csehszlovák Tomas Skuhravy 1990-ben, a nyolcaddöntőben Costa Ricával szemben volt három ízben is eredményes.

Goncalo Ramos #POR is the 2nd youngest man to score a hat trick in a #FIFAWorldCup KO Stage match (21y-169d).

The only player to do so at a younger age was Pelé (17y-244d) in the 1958 Semifinals. pic.twitter.com/t5lmvlSjmV

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) December 6, 2022