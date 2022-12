A FIFA elnökét lenyűgözte a katari világbajnokság

„Minden mérkőzést láttam és egyszerűen szólva ez volt a valaha volt legjobb vb-csoportszakasz” – mondta az 52 éves sportvezető a FIFA által közzétett szerdai videóban.

After 5️⃣6️⃣ games in 1️⃣7️⃣ days, we’ve reached the first ‘rest day’ of #Qatar2022.

FIFA President Gianni Infantino reflects on what we’ve seen so far at the @fifaworldcup – and his hopes for the last eight matches:

— FIFA.com (@FIFAcom) December 7, 2022