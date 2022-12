Videón, ahogy arcon rúgott egy szurkolót a kameruni futballszövetség elnöke

Összetűzésbe került Samuel Eto’o, a Kameruni Labdarúgó Szövetség elnöke, legendás játékos egy youtuberrel a katari világbajnokságon.

A közösségi médiában megosztott felvételen látszik, hogy a Barcelona és az Internazionale korábbi kiváló csatára a Brazília-Koreai Köztársaság nyolcaddöntő előtt boldogan fényképezkedik a szurkolókkal, majd heves vitába kezd egy kamerázó férfival. Eto’ót többen is próbálták lefogni, de ő kiszabadult a szorításból és letérdelte a férfit.

🚨 Samuel Eto’o attacked a young man last night after the match between Brazil and South Korea. 😳 🎥 @partidazocope pic.twitter.com/P5ijQ4ZD41 — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) December 6, 2022

A Twitteren olvasható kameruni információk szerint egy algériai videósról van szó, aki azt rótta fel a sztárnak, hogy a kameruni válogatott botrányos körülmények között harcolta ki a világbajnoki részvételt Algéria sérelmére.

A két csapat a kvalifikáció utolsó körében egymás ellen, oda-visszavágós párharcban döntött a katari szereplésről, az első meccsen Algéria idegenben nyert 1-0-ra. A visszavágón a kameruni Eric Maxim Choupo-Moting gólját lökés előzte meg, amit a VAR jelzett is a gambiai Bakary Gassamának – aki Katarban is vezetett már meccset –, ő azonban ennek ellenére megadta a találatot. Így jöhetett a hosszabbítás, amelynek elején egy VAR-által is szabályosnak vélt góltól fosztotta meg a bíró a hazaiakat, akik végül 2-1-es vereséget szenvedtek a ráadásban.

Az ügy kapcsán az algériaiak korrupcióval vádolták meg a játékvezetőt és hivatalos panaszt is benyújtottak a Nemzetközi Labdarúgó Szövetséghez.

Eto’o – aki 1998 és 2014 között négy világbajnokságon játszott – a szövetség elnökeként, illetve vb egyik nagyköveteként képviseli hazáját a katari vb-n, amelyen Kamerun a csoportkörben búcsúzott.