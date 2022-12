Ausztrál cserejátékosé lett Messi 1000. meccsén viselt meze

A skót élvonalbeli Heartsban játszó Devlin a lefújás után előbb saját csapattársait próbálta megvigasztalni a kiesés miatt, aztán pedig odalépett Messihez, hogy gratuláljon neki a továbbjutáshoz, valamint az 1000. meccsén szerzett góljához.

„Senki nem szólt semmit, úgyhogy szerencsét próbáltam, ő pedig azt mondta, az öltözőfolyosón találkozunk, és valóban ez történt” – mesélte Devlin a sydneyi repülőtéren, amikor az ausztrál válogatott hazaérkezett Katarból.

Cameron Devlin, who did not play a single minute at the #WorldCup, swapped jerseys with Lionel Messi following #Australia‘s exit.

“No-one had said anything so I just tried my luck and he said, ‘I’ll see you inside,’ and that’s what happened.”#FIFApic.twitter.com/c9YQ11dEig

— Alkass Digital (@alkass_digital) December 6, 2022