Veszélybe került a családja, hazautazott a foci vb-ről az angolok támadója

A találkozó után kiderült, hogy a labdarúgó londoni otthonát szombat este kirabolták, ezért úgy döntött, hogy visszatér Angliába, hogy személyesen megbizonyosodjon róla, hogy nem esett-e baja családjának – számolt be róla a The Telegraph.

A játékos a hírek szerint kész visszatérni Katarba, ha a körülmények megfelelőek lesznek. A 27 éves támadó továbbra is bízik benne, hogy megnyerheti a világbajnokságot, és reméli, hogy minél előbb csatlakozhat a csapathoz.

Raheem Sterling’s home was raided by armed invaders on Saturday, while his partner and young children were in the house.

Raheem’s hugely committed to England but wanted to get home, supported by Southgate, the FA and all teammates.

He will decide if/when will be time to return. pic.twitter.com/rdiZ3LVxub

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 5, 2022