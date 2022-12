Marco Rossi lesz a kedd esti vb-mérkőzés szakértője az M4 Sporton

A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya lesz az M4 Sport szakértő vendége december 6-án, a katari világbajnokság utolsó nyolcaddöntős mérkőzésén, amelyet Portugália és Svájc vív kedden este.

A katari világbajnokság utolsó nyolcaddöntős mérkőzését rendezik kedden este 20 órától. A Portugália – Svájc összecsapás felvezető műsora már 19:15-kor elkezdődik, az M4 Sport stúdiójában szakértőként Marco Rossi várja majd a nézőket, Beregi Istvánnal, az MLSZ videóelemzőjével és a műsorvezető, Székely Dáviddal. A magyar válogatott szövetségi kapitánya a mérkőzés előtti felvezető műsorban, a szünetben és a találkozó utáni értékelésnél is a stúdió vendége lesz.

Korábban még nem volt olyanra példa, hogy a magyar labdarúgó-válogatott aktuális kapitánya szakértőként vállaljon szerepet az M4 Sport csatornán.

Természetesen érdemes már délután is az M4 Sporttal tartani, hiszen – ahogy mindig – a 16 órakor kezdődő első nyolcaddöntős mérkőzés előtt és után is érdekes információkkal, elemzésekkel, majd összefoglalókkal várja a közmédia sportcsatornája a nézőket. Mindezeken túl a vb eseményeivel foglalkozik a naponta 22:15-től látható Góóól!, valamint a 10 órakor kezdődő Góóól!2 című műsor is az M4 Sporton.

