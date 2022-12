Már látható új csapata mezében Ronaldo

A múlt héten már beszámoltunk arról, hogy Crisitano Ronaldo egy szinte elutasíthatatlan ajánlatot kapott a szaúdi futball egyik legsikeresebb klubjától, az al-Nasszrtől. Hétfőn a spanyol Marca arról írt, hogy az egyezség is megszületett, a 37 éves portugál támadó elfogadta a két és fél évre szóló ajánlatot – olvasható az M4Sport cikkében.

Ronaldo már Katarban volt a portugál válogatottal, amikor közös megegyezéssel felbontották szerződését a Manchester Uniteddel, így ügynöke, Jorge Mendes szabadon tárgyalhatott az érdeklődő klubokkal.

A Marca már el is képzelte, hogy nézne ki új csapata mezében a portugál:

Az al-Nasszr már korábban is komoly érdeklődést mutatott, erről maga Ronaldo nyilatkozott a népszerű brit tévésnek, Piers Morgannek, és a közelmúltban egy olyan ajánlattal állt elő, amelyhez fogható még nem volt a labdarúgás történetében.

A különféle reklám, marketing illetve szponzori díjakat is tartalmazó ajánlatnak köszönhetően a portugál szezononként közel 200 millió eurót keresne új klubjában.

Összehasonlításként: Ronaldo a Manchester Unitednél évente 30 millió eurónak megfelelő összeget keresett.

BREAKING 🚨: Cristiano Ronaldo is yet to agree a deal to join Saudi Arabian club Al-Nassr despite reports. pic.twitter.com/8nxuNPHALj

— Sky Sports News (@SkySportsNews) December 5, 2022