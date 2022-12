A foci-vb első tizenegyespárbaja döntötte el a japán–horvát nyolcaddöntőt

A legutóbb ezüstérmes horvát válogatott 1-1-es döntetlen után tizenegyesekkel 3-1-re kerekedett a japán csapat fölé a katari labdarúgó-világbajnokság első hétfői nyolcaddöntőjében.

Japán negyedszer jutott el a nyolcaddöntőig – most először egymás után kétszor –, ezt a kört viszont még sosem élte túl. Horvátország harmadszor szerepel a kieséses szakaszban, az előző két alkalommal meg sem állt a legjobb négyig. Világbajnokságon harmadszor találkoztak, korábban egy döntetlen mellett egy horvát siker született.

Gyors lehetőségekkel és horvát mezőnyfölénnyel indult a találkozó, mindkét fél érezhetően törekedett a biztonságos védekezésre, így nem alakult ki magas iram.

A horvát válogatott a 2018-ban aranylabdás Luka Modric vezetésével uralta a középpályát, többször is eljutott a szigetországiak tizenhatosáig, ám az utolsó passzokba, befejezésekbe rendre hiba csúszott. Az ellentámadásra és játékosai gyorsaságára építő Japán a félidő hajrájában villant néhányszor, voltak szemet gyönyörködtető megoldásai is a távol-keleti futballistáknak, és végül vezetést is szereztek.

Fordulást követően nagyobb sebességi fokozatba kapcsolt a négy éve döntős horvát együttes, magassági fölényét kihasználva fejesgóllal egyenlített. Mindkét kapusnak kellett nagy védést bemutatnia, ám rövidesen ismét visszaesett az iram az egyébiránt sportszerű és folytonos mérkőzésen.

A rendes játékidőben nem született döntés, a hajrában mindkét fél őrizte az eredményt: a japánok tanultak a négy évvel ezelőtti nyolcaddöntőből, amikor kétgólos előnyük ellenére a ráadás perceiben kaptak végzetes gólt Belgium ellen és maradtak alul 3-2-re.

A horvátok pedig bíztak tapasztalatukban, hiszen nagy tornákon legutóbbi nyolc kieséses találkozójukból hét nem a rendes játékidőben dőlt el: az oroszországi tornán a 16 között a dánokat, a nyolc között a házigazdát búcsúztatták tizenegyesekkel, az elődöntőben pedig hosszabbításban kerekedtek az angolok fölé.

A ráadás 2×15 percében is a hiba nélküli játék volt fókuszban mindkét csapatnál, a hosszabbítás második félidejében próbálkoztak ugyan nyomást gyakorolni a horvátok, a japánok pedig kontrákra rendezkedtek be, gólt azonban egyik elképzelés sem ért.

Tizenegyesek döntöttek, az idegek párharcában pedig a horvátok kerekedtek fölül, Dominik Livakovic harmadik hálóőrként mutatott be három védést a szétlövésben. Az európai együttes története során harmadszor vette sikerrel a nyolcaddöntőt, amely Japánnak negyedszer jelentette a végállomást.