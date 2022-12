Megnyugtató hírek érkeztek a betegeskedő Peléről

Jó hírek érkeztek a napok óta kórházban ápolt Pelé állapotáról: maga a háromszoros világbajnok focilegenda üzent az Instagramon, sietett mindenkit megnyugtatni, hogy a körülményekhez képest jól van, és még a brazil válogatott vb-szereplését is figyelemmel kíséri.

A futballvilág napok óta aggódva figyeli, hogy alakul Pelé egészségi állapota: a háromszoros világbajnok focilegenda még kedd került kórházba, akkor lánya gyorsan le is szögezte, hogy nincs semmi komoly baj, csupán a szokásos kemoterápiás és gyógyszeres kezelések miatt került orvosi felügyelet alá édesapja.

Később a kórház adott ki közleményt, hogy légúti fertőzéssel kezelik az idős sportembert, szombaton viszont már arról lehetett hallani, hogy állapota jelentősen rosszabbodott, szervezete nem reagál a terápiára, ezért átszállították a Sao Pauló-i Albert Einstein Kórház egy olyan részlegére, ahol végstádiumú betegek kapnak a tüneteiket enyhítő kezeléseket.

Kapcsolódó tartalom

A hírek nyomán a labdarúgás számos szereplője – szurkolóktól a brazil válogatott tagjain át Kylian Mbappéig – kívánt mielőbbi felépülést az egykori klasszis futballistának, aki szombaton késő este az Instagram-oldalán igyekezett megnyugtatni az érte aggódókat.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Pelé (@pele) által megosztott bejegyzés

„Barátaim, szeretném, ha mindannyian nyugodtak és pozitívak maradnátok. Erős vagyok, tele reménnyel, csinálom tovább a kezeléseket, ahogy eddig” – írta Pelé, aki egyúttal az orvosoknak és a kórházi személyzetnek is köszönetet mondott, amiért gondjárt viselik.

„Nagyon erős a hitem Istenben, a tőletek kapott üzenetek pedig rengeteg energiát adnak, követem a brazil válogatott világbajnoki szereplését is. Nagyon köszönök mindent” – fogalmazott minden idők egyik legjobb futballistája.

Az Instagramon közzétett bejegyzésben megosztotta a kórház közleményét is, amely hangsúlyozza, eredetileg valóban a 2021-ben diagnosztizált rákbetegsége elleni kemoterápiás kezelések miatt került be az intézménybe. Az orvosok tudatták, Pelé állapota stabil, a szokásos terápiát folytatják, s hozzátették, a 82 esztendős beteg a légúti fertőzésére kapott kezelésekre is jól reagált.