Elhunyt az új-zélandiak legendás futója

Hazája szövetsége szerint az egyik legikonikusabb új-zélandi sportember távozott az élők sorából. Grant Robertson sportminiszter az új-zélandi atlétika igazi legendájának nevezte az elhunytat.

No-one ever exemplified the Olympic spirit of triumphing over adversity better than Sir Murray Halberg.

Rest in Peace Sir Murray 🖤

7 July 1933 – 30 November 2022 pic.twitter.com/dEAtWSrCxz

— The New Zealand Team (@TheNZTeam) December 1, 2022