Egy hely kiadó a H csoportban a portugálok mellett a foci vb-n

Három csapat küzd meg egy továbbjutó helyért a katari labdarúgó-világbajnokság H csoportjának pénteki zárókörében.

Az első két meccsükön győztes, így biztos továbbjutó portugálok helyzete a legegyszerűbb a négyesben: Fernando Santos akár pihentetheti is kulcsjátékosait a Koreai Köztársaság csapata ellen, pontszerzés esetén ugyanis biztos együttese csoportelsősége, melyet még vereséggel is megszerez, amennyiben a másik találkozón nem ghánai siker születik. Sőt, még utóbbi esetben is, a gólkülönbség megfelelő alakulása esetén.

A 68 esztendős szakember azonban még közel sem könyvelte el az első helyet.

„Ez még egyáltalán nem biztos, az elsőségért fogunk harcba szállni, és nem csupán Brazília miatt” – utalt Santos arra, hogy az első pozíció megszerzésével jó eséllyel elkerülhetik a nyolcaddöntőben a G csoportot hozzájuk hasonlóan vezető, a vb egyik legnagyobb favoritjának tartott dél-amerikaiakat.

Annál nagyobb a tét a dél-koreaiaknak, akik eddig egy pontot zsebeltek be – az Uruguay elleni könnyen felejthető gól nélküli döntetlennel -, így csak győzelemmel lenne esélyük a nyolcaddöntős szereplés kiharcolására. Ehhez még a Ghána ellen mutatottnál is hatékonyabb támadásokra, valamint a nyitókörös szervezett védekezésre lesz szükségük a 2016-os Európa-bajnok ellen.

Cristiano Ronaldo várhatóan ismét minden lehetőséget megragad majd, hogy kilencedik vb-gólját is begyűjtése, ezzel utolérné az eddigi legeredményesebb portugált, a csak az 1966-os tornán pályára lépő Eusébiót.

A két együttes a 2002-es vb-n szintén a csoportkör végén találkozott egymással, akkor az emberelőnyben futballozó társházigazda dél-koreaiak 1-0-s sikerükkel az élen végeztek a kvartettben, a luzitánok számára pedig véget ért a torna. Azon a mérkőzésen játszott Paulo Bento, aki jelenleg dél-koreai szövetségi kapitány. A pénteki találkozón azonban nem ülhet a kispadra, mivel az előző körben, már a lefújást követően heves reklamálásért piros lapot kapott, így a másodedző Sergio Costa helyettesíti majd.

A még kiadó nyolcaddöntős helyért zajló versenyfutásban a három ponttal rendelkező Ghána áll a legjobban, ellenfele al-Vakrában az egypontos Uruguay lesz. Van mit törlesztenie az afrikai csapatnak, mivel 2010-ben rendkívül emlékezetes módon búcsúzott a negyeddöntőben Luis Suárezékkal szemben.

Az 1-1-es rendes játékidő után a hosszabbítás hajrájában a csatár a gólvonalról kézzel ütötte ki a labdát egy fejes után, megérte azonban számára a piros lap: Asamoah Gyan büntetőből a felsőlécet találta el, a tizenegyespárbajban pedig az uruguayiak kerekedtek felül. Uruguay számára most kizárólag a három pont jelenthet továbbjutást, míg Ghána döntetlennel is továbbléphet a 16 közé.

A Koreai Köztársaság-Portugália találkozót az M4 Sport, a Ghána-Uruguay mérkőzést pedig a Duna World közvetíti élőben.

H csoport, 3. (utolsó) forduló:

Koreai Köztársaság-Portugália, al-Rajjan (Egyetemvárosi Stadion) 16.00

A várható kezdőcsapatok:

Koreai Köztársaság:

Kim Szung Kju – Kim Mun Hvan, Kim Min Dzse, Kim Jung Kvon, Kim Csin Szu – Csong Vu Jong, Hvang In Bom – Kvon Csang Hun, Dzsong Vu Jong, Szon Hung Min – Cso Kue Szung

Portugália:

Diogo Costa – Joao Cancelo, Pepe, Ruben Días, Raphael Guerreiro – Bernardo Silva, Ruben Neves, William Carvalho – Bruno Fernandes – Cristiano Ronaldo, Joao Felix

Ghána-Uruguay, al-Vakra 16.00

A várható kezdőcsapatok:

Ghána:

Lawrence Ati-Zigi – Tarif Lamptey, Daniel Amartey, Mohammed Salisu, Gideon Mensah – Thomas Partey, Salis Abdul Samed – Mohammed Kudus, André Ayew, Jordan Ayew – Inaki Williams

Uruguay:

Sergio Rochet – José María Giménez, Diego Godin, Sebastián Coates – Guillermo Varela, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Matías Vecino, Mathias Olivera – Darwin Núnez, Maximiliano Gómez