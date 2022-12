A lengyelek izgultak, Messiék magukban bíztak a foci vb-n

Czeslaw Michniewicz lengyel szövetségi kapitány szerint az izgalmak miatt szinte megállt a szíve az argentinok elleni szerda esti mérkőzésen, de végül sikerült kivívni a nyolcaddöntőbe jutást a katari labdarúgó-világbajnokságon.

A lengyelek 2-0-ra kikaptak, a továbblépésük azonban így is összejött, mert a párhuzamosan zajló összecsapáson Mexikó csak 2-1-re győzte le Szaúd-Arábiát.

A kapitány elárulta, kizárólag ő és a technikai személyzet figyelt a másik meccsre, és szükség esetén Robert Lewandowskinak adott át információt. Amikor Mexikó 2-0-ra vezetett, az akkori állás szerint a sportszerűségi verseny alapján lehetett továbbjutni, ezért a sárga vagy piros lappal járó szabálytalanságokat el kellett kerülni.

A 78. percben Grzegorz Krychowiak sárga lapos figyelmeztetésben részesült, Michniewicz szíve pedig – amint fogalmazott a tréner – „egy kicsit megállt”.

„Nagyon nehéz időszak volt ez, Krychowiakot gyorsan lecseréltük, nehogy a kiállítás sorsára jusson. Akkor még a gólkülönbség mellett erre is figyelni kellett. Kértem a játékosokat, hogy a buta szabálytalanságokat és a reklamálásokat kerüljék el” – tette hozzá a lengyel szövetségi kapitány.

Az argentinok szupersztárja, Lionel Messi kiemelte csapata erejét, és azt, hogy az első félidőben kihagyott büntetője után a társai még jobban összefogtak. Így sikerült kiharcolni a nyolcaddöntőt.

„A csapat megerősödve jött ki az én hibám után” – mondta Messi, aki megelőzte a legendás Diego Maradonát a legtöbb lejátszott argentin vb-meccset illetően (22). „Tudtuk, hogy amint az első gól megszületik, megváltozik a helyzet. Az előző találkozó nagy nyugalmat adott nekünk, mentünk előre, tudtuk, hogy nyernünk kell”.

Az argentinok szombaton Ausztráliával, míg a lengyelek vasárnap a címvédő Franciaországgal találkoznak a negyeddöntőbe kerülésért.

„Nagyon nehéz lesz az ausztrálok elleni meccs. Itt már minden csapat nagyon komoly erőt képvisel. A lehető legjobban fel kell készülnünk. Nyugodtnak kell maradnunk, és meccsről meccsre kell haladnunk. Most kezdődik egy újabb világbajnokság, remélhetőleg továbbra is fenn tudjuk tartani azt a szintet, amit most elértünk” – mondta Messi.