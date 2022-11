Az iráni válogatott szövetségi kapitánya szerint csapata továbbjutást érdemelt volna

Carlos Queiroz, az iráni válogatott szövetségi kapitánya szerint csapata legalább egy pontot és így továbbjutást érdemelt volna, kollégája, Gregg Berhalter, az 1-0-ás sikerrel nyolcaddöntős amerikaiak szakvezetője ugyanakkor úgy látta, tanítványai rászolgáltak teljesítményükkel a katari labdarúgó-világbajnokság B csoportjának második helyére a két csapat kedd esti összecsapásán.

„A futball istenei azokat áldják meg, akik gólt szereznek és sajnos mi ma nem tudtunk betalálni” – kezdte kissé poétikusan értékelését Irán portugál kapitánya.

„Már a meccs előtt is azt mondtam, hogy az első két körben az amerikai csapat volt a legkiegyensúlyozottabb a négyesünkben és ma is pont úgy kezdték a meccset, ahogy a Wales és Anglia ellenit. Az első félidőben jobbak voltak, gyorsabbak és élesebbek, ráadásul egy gólt is szereztek, ami nem lepett meg. A fordulás után változott a meccs képe, nálunk volt többet a labda, több helyzetet alakítottunk mint riválisunk az első félidőben és legalább egy gólt megérdemeltünk volna”.

Queiroz a mérkőzés utolsó perceiben történt büntetőgyanús szituációról nem akart beszélni, mint mondta, nem látta, hogy Taremit lerántotta-e az amerikai védő vagy sem, de a végeredmény és a továbbjutás szempontjából ez már nem is fontos szerinte.

Gregg Berhalter tulajdonképpen hasonlóan látta a mérkőzést Queirozhoz, azzal a nagy különbséggel, hogy szerinte az ő játékosai érdemelték meg a győzelmet.

„Az első játékrészben megmutattuk, mire vagyunk képesek a játék szempontjából, a másodikban pedig azt, hogy mire vagyunk képesek elszántság és céltudatosság terén”

– méltatta labdarúgóit a szövetségi kapitány. „A srácok küzdöttek, minden kiadtak magukból és végül veretlenül jutottunk a legjobb 16 közé”.

A B csoportot Anglia nyerte meg, míg az Egyesült Államok 5 ponttal végzett a második helyen és a szombati nyolcaddöntőben Hollandiával találkozik.

Kiemelt képünk: MTI/EPA