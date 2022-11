Négyévesen dőlt el Vincze Ottó sorsa

Mindössze négyéves volt Vincze Ottó, többszörös válogatott futballista, mikor elhatározta, hogy focista szeretne lenni. Annak részleteit, hogy miként vezetett a kisfiú útja Ózdról a Fradiba és még tovább, a Kossuth Rádió Az este – házigazda című műsorában osztotta meg a hallgatókkal.

Az életéről és a futballról beszélgetett Vincze Ottóval a Kossuth Rádió műsorában Kálomista Gábor, a Thália Színház igazgatója Az este házigazdájaként.

Vincze Ottó négyéves korában megkapta az akkor, 1978-ban, Argentínában zajló világbajnokság hivatalos labdáját. „Ez egy meghatározó élmény volt. Akkor fogalmazódott meg bennem, amiatt, hogy nekem van egy ilyen labdám, focista szeretnék lenni” – mesélte Vincze Ottó, aki az ózdi lakótelepi grundon kezdett el futballozni. „11 évesen kerültem az ózdi klub kötelékébe. Ekkor már az összes osztálytársam és lakótelepi barátom játszott, én pedig zrikáltam őket, mert rohantak edzésre, és nekem nem volt kivel játszanom a téren. Egyszer aztán elmentem megnézi az edzésüket, majd mondtam nekik, hogy ez nem volt egy nagy durranás. Ezt meghallotta a kölyökcsapat akkori edzője és mondta, hogy másnap akkor menjek én is, és mutassam meg, mit tudok. Így is lett, salakos pályán játszottunk egymás elleni meccset, rúgtam öt gólt, és ott ragadtam. Innen bekerültem a megyei válogatottba, a megyeiből az országos kiválasztóba, ahol a Fradi vezetői kiszúrtak és meghívtak, hogy folytassam náluk” – emlékezett vissza a kezdetekre a műsorban Vincze Ottó. Családjából egyébként édesapja is űzte ezt a sportot, ám neki választania kellett a hivatás és a sport között. Ő az előbbit választotta, fiai sportkarrierjét viszont mindvégig támogatta. Sőt, mikor Vincze Ottó a Fradihoz került, a család nagy döntést hozott, eladtak mindent Ózdon és a fővárosba költöztek.

Az este – házigazda című műsorban Vincze Ottó nemcsak gyerekkori emlékeit, hanem karrierje fontos külföldi és hazai állomásait is felidézte.

