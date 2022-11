Felmondott a Ferrari sokat bírált csapatfőnöke

Egyes források hétfőn arról számoltak be, hogy keddre várható a Ferrari bejelentése Mattia Binotto távozásáról. Meg is történt. A Scuderia kedd reggel egy közleményt adott ki, melyben megerősítette, hogy a 2019-ben kinevezett csapatfőnökük benyújtotta felmondását, amit az elnökség el is fogadott.

Binotto az év végéig hivatalosan még a csapat szolgálatában áll, megbízása december 31-ével jár le. Utódját egyelőre nem nevezte meg a Ferrari, közleményük szerint erre csak az új év elején kerül majd sor. „Szeretnék köszönetet mondani Mattiának a Ferrarinál töltött elmúlt huszonnyolc évben nyújtott nagyszerű szolgálataiért, és főleg azért, hogy újra versenyképessé tette a csapatot az elmúlt évben” – nyilatkozta Benedetto Vigna, a Ferrari ügyvezető igazgatója. „Ennek eredményeként erős helyzetben vagyunk ahhoz, hogy újra nekivágjunk a kihívásnak, és elnyerjük a motorsport legnagyobb díját, mindenekelőtt az elképesztő szurkolóinkért. A Scuderiánál és a Ferrari szélesebb közösségénél is mindenki a legjobbakat kívánja Mattiának a jövőhöz!” Mattia Binotto (Fotó: XPB) Az olasz származású, de svájci születésű Mattia Binotto az egyetemről kikerülve, kezdő mérnökként egyből a Ferrarinál kezdett dolgozni. 1995-ben szerződtette őt Jean Todt akkori csapatfőnök, vagyis szinte egy időben érkezett a csapat sikerkorszakát megalapozó (és egyébként vele szinte egyidős) Michael Schumacherrel. Mérnökként kezdte, aztán a német világbajnok motormérnökeként dolgozott. Pályafutása a csapaton belül mintaszerűen alakult, fokozatosan lépdelt egyre feljebb a ranglétrán az évek során. Előbb a motorrészleg irányításával bízták meg, majd a Ferrari korábbi elnöke, Sergio Marchionne nagy potenciált látott benne, és technikai igazgatóvá léptette elő, majd a hirtelen halála után utódja, John Elkann Marchionne vízióját követve 2019 januárjában csapatfőnöknek nevezte ki Maurizio Arrivabene helyére. „Sajnálattal úgy döntöttem, hogy lezárom a Ferrarival való együttműködésemet. Elhagyom a céget, amit szeretek, aminek huszonnyolc éven át a része voltam. Nyugodt szívvel teszem, mert meggyőződésem, hogy mindent megtettem a kitűzött célok eléréséért. Egy egységes, fejlődő csapatot hagyok hátra. Egy erős csapatot, amelyről biztosra veszem, hogy készen áll a legmagasabb célok elérésére, és amelynek a legjobbakat kívánom a jövőhöz” – mondta Binotto. „Úgy érzem, ez a megfelelő pillanat ehhez a lépéshez, bár a döntés nagyon nehéz volt számomra. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek a Gestione Sportivánál, akikkel együtt jártam végig ezt az utat, ami nehézségeket is hozott, de nagy megelégedéssel is eltöltött.” Kapcsolódó tartalom Napok kérdése a Ferrari F1-es csapatfőnökének menesztése, már csak a pénzen egyezkednek Az olasz sajtó már tudni véli azt is, ki lesz az 53 éves csapatfőnök utódja jövőre a Ferrarinál. A világbajnok sikerével zárult a Forma-1-es idény A 25 éves pilótának ez az idei 15., és pályafutása 35. futamgyőzelme. Binotto nehéz időszakban vette át az irányítást Maranellóban. 2019-ben sok gond volt az autóval, akkor kezdődött a hanyatlás. Év végén aztán jött a motorbotrányuk: az FIA vizsgálódott az üzemanyagátfolyás-mérő szenzort kijátszó trükkjük kapcsán. Bár hivatalos büntetést nem kaptak, egy háttéralku keretében a csapat 2020 elején lemondott az addigi megoldásáról, ami annyira visszavetette őket motorfronton (50-70 lóerős veszteség), hogy abban az évben az elmúlt 40 év leggyengébb szezonját zárták, csak konstruktőri hatodikként, győzelem nélkül. A világjárvány miatt, és mert az F1 lényegében befagyasztotta az autókat és a motorokat, a csapat e hátránya tudatában előre feladta 2021-et, és minden erejével a 2022-es szabályváltozásokra való felkészülésre összpontosított. A munka eredményes volt: az idei szezont győzelmekkel, a legütőképesebb és legkiforrottabb csomaggal kezdték, bajnokesélyesként. Aztán a szezon során egyre szaporodott a hibák számra. Először a nagy megújuláson átesett motorjuk megbízhatatlansága jött elő, majd stratégiai bakik, egyéni hibák következtek, melynek eredményeként már a nyári szünet után kívülállóvá váltak a bajnoki csatában a Red Bull ellen. Binotto és a Ferrari válásáról már hetek óta találgatott a sajtó. Mint kiderült, John Elkann elnök, valamint a tavaly év közepén kinevezett ügyvezető igazgató, Benedetto Vigna már az idei szezon kezdete előtt fenntartásokkal viszonyult a csapatfőnökhöz. A feszültség hónapok óta érezhető volt a vezetőség és Binotto között, és az is világos volt, hogy nem látják egyformán a csapat helyzetét és idei eredményeit. Vigna nemrég „az első vesztesnek” nevezte a mindkét bajnokságban másodikként záró Ferrarit, miközben Binotto év elejétől hangoztatja, hogy 2022 számukra csak az élmezőnybe való visszatérésről szólt, nem volt elvárható tőlük a bajnoki győzelem, mert ahhoz még érnie, fejlődnie kell a viszonylag fiatal csapatuknak. Miközben az Abu-dzabi Nagydíj előtt felröppenő pletykákból még úgy tűnt, az elnökség tervezi kirúgni Binottót, a mostani bejelentés megerősíti a napokban napvilágot látott híreket, miszerint Binotto volt az, aki a belső feszültség miatt felmondott. Az is beszédes, hogy az utódját még nem nevezték meg. Állítólag az Alfa Romeo csapatfőnöke, Frédéric Vasseur érkezhet, ám több forrás is úgy tudja, hogy még nem tisztázták a részleteket a franciával, sőt, Elkannéknak több jelöltjük is volt/van. Egyesek szerint olyan nagy neveket is megkörnyékeztek, mint a Red Bull és a McLaren csapatfőnökei, Christian Horner és Andreas Seidl, de állítólag egy korábbi Mercedes-ember neve is felvetődött. Azonban úgy hírlik, hogy az állás iránt nem túl nagy az érdeklődés, és a legtöbb kiszemelt inkább nemet mondott.