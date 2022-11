Napok kérdése a Ferrari F1-es csapatfőnökének menesztése, már csak a pénzen egyezkednek

A legnagyobb olasz sportnapilap, a Gazzetta dello sport értesülése szerint legfeljebb napok kérdése, hogy a Ferrari Forma–1-es istálló hivatalosan is bejelentse Mattia Binotto csapatvezető távozását. Ennek fő oka a lap szerint, hogy Binotto szerződése 2023 végéig szól, és még nem egyeztek meg a végkielégítés mértékéről. Az olasz sajtó már tudni véli azt is, ki lesz az 53 éves csapatfőnök utódja a Ferrarinál.

A Gazzetta dello Sport szerint Binotto azért kényszerül távozni az idei Forma–1-es világbajnoki sorozatban a gyártók között, illetve Charles Leclerc révén egyéniben is másodiként végzett istálló éléről, mert elvesztette a márka vezetőinek bizalmát. Csalódottak a Ferrari szurkolói is, a vörös autók ugyanis nagy technikai fölényben kezdték meg a 2022-es szezont, és már közel 50 ponttal is vezettek a rivális Red Bull–Hondával szemben, de sorozatos stratégiai, technikai és vezetői hibák miatt Leclerc-nek az utolsó futam utolsó köréig izgulnia kellett a vb 2. helyért.

A lap rámutat, hogy Binotto nem találkozott az idényzáró Abu-dzabi Nagydíj után John Elkann-nal, a Ferrarit birtokló holding igazgatójával, aki pedig ott volt a verseny helyszínén.

A lap először november 15-én írt arról „megbízható forrásokra” hivatkozva, hogy Binotto napjai meg vannak számlálva a Forma–1-es istálló élén, ezt azonban sokan szkeptikusan fogadták, mivel azóta sem történt meg a hivatalos bejelentés.

Petition for Mattia Binotto to be fired by #Ferrari picks up steam https://t.co/pZBPkQP8rp — Formula1News.co.uk (@Formula1newsUK) August 8, 2022

A lap azonban hétfői cikkében megerősítette, hogy Binotto menesztése folyamatban van, de még nem jutottak dűlőre a felek a szerződés szerint 2023 végéig a Ferrari szolgálatában maradó sportvezető végkielégítésének mértékéről.

A közösségi médiában szárnyra kelt hírek szerint a Ferrari kivárásának másik oka az lehet, hogy megvárják az olasz Autosprint szaklap által minden évben odaítélt Arany Bukósisak (Casco d’Oro) díj decemberi átadó ünnepségét, amelyen az 53 éves olasz szakember is a díjazottak között lesz.

Mattia Binotto, a Ferrari csapatfőnöke a Forma–1-es Magyar Nagydíjon a Hungaroringen, 2022. július 30-án. (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)