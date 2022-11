Naponta közel 2 millióan kapcsolnak az M4 Sportra

Óriási érdeklődés kíséri a rendhagyó időpontban rendezett katari vb-t. Már a nyitómérkőzés és a többi csoportkörös találkozó is kiemelkedő nézettséget hoztak. A közmédia sportcsatornája a közvetítéseken túl is gondol a rajongókra, naponta jelentkező podcast adásban számolnak be a világbajnokság kulisszatitkairól.

Bár még csak a csoportkörös összecsapásoknál tart a több szempontból is rendhagyó katari vb, fordulatokban már most bővelkedik a világverseny. Olyan, a vb címre is esélyes csapatok okoztak meglepetést már az első körben, mint az argentinok vagy a németek. Az első ízben arab országban és a szokásostól eltérően nem nyáron rendezett világbajnokság sporttörténelmi jelentőségét bizonyítja a szurkolók kiemelkedő érdeklődése, a közmédia sportcsatornájának nézettsége már most rendkívül magas.

A csatornára kapcsolók száma megduplázódott a vb kezdete óta, az év eddigi átlagához képest most naponta csaknem 2 millió fő, a népesség több mint ötöde kapcsol a legnézettebb sportcsatornára. A vb iránti érdeklődést jelzi az is, hogy eddig a népesség mintegy harmada (31 százaléka) kapcsolódott be az M4 Sport valamelyik vb-vel kapcsolatos műsorába. A délutáni és esti mérkőzésekbe több mint 1 millió néző kapcsolódik be legalább egy percre, az átlagos nézettségük pedig bőven félmillió fölött van. Az m4sport.hu weboldalai iránt is megnőtt az érdeklődés, a napi látogatók száma másfélszeresére emelkedett a vb vasárnapi indulása óta. Sokan nézik élőben az M4 Sport csatornát az online felület segítségével is, a négy nap alatt félmillió főt regisztrált a Gemius rendszere. Legtöbben az Argentína – Szaúd-Arábia mérkőzést nézték ezen a felületen, több mint 100 ezer fő.

A mérkőzéseket élőben kizárólag az M4 Sporton, az M4 Sport+-on és az m4sport.hu oldalon követhetik. A legutóbbi Európa-bajnoksághoz hasonlóan, kábeles előfizetéssel Erdélyben és a Felvidéken is elérhetővé tette a közmédia a torna mérkőzéseit. A naponta négyszer látható csoportmérkőzések mellett mindennap összefoglalókkal kezdhetik és zárhatják a napot a nézők. Az online felhasználókra is gondolt a közmédia, hiszen az M4 Sport applikáció az élő közvetítések mellett folyamatosan exkluzív érdekességekkel, statisztikákkal, unikális tartalmakkal készül. Az applikációban valamennyi M4 Sportos tartalom elérhető, sőt a felhasználók rövid szöveges üzenetben értesülhetnek a lényeges történésekről és minden eddiginél több statisztikával is találkozhatnak.

A sportcsatorna mindezeken túl szeretné a világbajnokság hangulatát a mérkőzéseken túl is minél közelebb hozni a nézőkhöz, ezért a torna ideje alatt a helyszínről minden nap jelentkezik a Gurulj be lassítva is! podcast. Ebben a helyszínen tartózkodó kommentátorok – Hajdú B. István, Ujvári Máté és Varga Ákos, valamint a két vb-újonc Varga Péter és Tóth Attila – számolnak be tapasztalataikról, találkozásaikról a szurkolókkal, arról, hogy milyen a katari vb a kamerákon és a stadionokon kívül, továbbá szakmai meglátásaikat is megosztják a hallgatókkal.

Labdarúgó-világbajnokság november 20. és december 18. között, élőben az M4 Sporton, az M4 Sport+-on és az m4sport.hu oldalon!