Először teljesítette magyar vitorlázó a Rum útját

Magyar vitorlázó először teljesítette a világ egyik legnépszerűbb óceáni egyszemélyes vitorlásversenyét, az Atlanti-óceánt átszelő, négyévente megrendezett Route du Rhumot (Rum útja). Weöres Szabolcs ezzel nagy lépést tett célja, a 2024-es Vendée Globe szóló földkerülő viadalon való indulás felé.

„Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült teljesítenem a versenyt, fantasztikus élmény volt és egy nagyon fontos előrelépés a projekt szempontjából. Rengeteg tapasztalatot tudtam gyűjteni mind az óceáni szólóvitorlázásról, mind a hajóról. Egy ilyen hosszú verseny alatt állandóan alkalmazkodni kell a kihívásokhoz, és az éppen aktuális időjárási előrejelzések tükrében döntéseket hozni. A kockázatkezelés, a stratégia, a rugalmasság és alkalmazkodás, valamint a felelősségvállalás áll a középpontban. Ez meglehetősen komplex és kimerítő” – összegezte a versenyt a célba érést követően Weöres Szabolcs.

A magyar sportoló Szabi Ocean Racing nevű vitorlással 14 nap 22 óra 19 perc alatt ért végig a légvonalban 3543 tengeri mérföldes távon a franciaországi Saint Malo és a karib-térségi Guadeloupe között – tájékoztatta csapata az MTI-t.

A magyar vitorlázó januárban jutott hozzá a 2007-ben épült hajójához, amelyen az év eddig eltelt részében az összes szükséges szervizmunkálatot elvégezték, a nyár folyamán csaknem elemeire szedték a hajó szerelvényeit, felújították. A hajó a versenyen indult 38 IMOCA60 osztályú flottában réginek számít, így nyerési esélyei nem voltak.

„Még nagyon sok feladat áll előttünk, sőt, most kezdődik csak igazán a felkészülés, de a Route du Rhum tapasztalatai rendkívül fontosak a továbblépéshez. Most a verseny során begyűjtött adatok és tapasztalatok részletes elemzése következik, megtervezzük a továbbiakat” – mondta Weöres Szabolcs. Hozzátette, lépésről lépésre haladnak, hogy „a Fa Nándorral kezdődött magyar történet most velem folytatódhasson.” A Vendée Globe-kvalifikáció egyik fontos feltétele volt a mostani verseny teljesítése.

Kiemelt kép: facebook.com