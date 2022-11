Megválna a Glazer-család a Manchester Unitedtől

A Manchester United kedden bejelentette, az együttest 17 éve birtokló Glazer-család megfelelő ajánlat esetén eladná a labdarúgóklubot.

Az MU közleménye szerint az egyesület megkezdte a stratégiai alternatívák keresését, amelybe az új befektetők bevonása mellett az esetleges eladás is beletartozik.

A Glazer-család pénzügyi tanácsadókkal dolgozik a folyamaton, amelynek részeként a klub részleges értékesítése, vagy a stadionnal és az infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztés is szóba jöhet.

A szurkolók régóta elégedetlenek az amerikai családdal, mivel az MU öt éve nem nyert semmit: legutóbb 2017-ben került trófea a csapat vitrinjébe, akkor – José Mourinho irányításával – a ligakupa mellett az Európa-ligában ért a csúcsra a manchesteri együttes.

„Továbbra is a klub sikereire szeretnénk építeni, ugyanakkor az igazgatótanács alaposan kiértékeli a stratégiai alternatívákat” – fogalmaztak a közleményben Avram és Joel Glazer igazgató-alelnökök.

„Minden lehetséges opciót kiértékelünk annak érdekében, hogy a lehető legjobban szolgáljuk a szurkolókat, valamint maximalizáljuk a Manchester United jelen- és jövőbeli növekedési lehetőségeit” – áll a honlapon megjelent közlésben. A bejelentés hatására az MU részvényeinek értékei 20 százalékot emelkedtek, így összesen 2,6 milliárd dollárt (1023 milliárd forintot) érnek. A csúcsot a 2018-ban elért 4,3 milliárd dollár jelenti.

Augusztusban a brit milliárdos Jim Ratcliffe beszélt arról, hogy megvásárolná a Glazer-családtól a Manchester Unitedot, amely jelenleg ötödik helyen áll a Premier League-ben és 2013 óta nem nyert bajnoki címet.

A Tampa Bay Buccaneers NFL-csapatát is birtokló Glazer família 2005-ben, 790 millió fontért vásárolta meg a Manchester Unitedet, amelyre ezzel egyidőben jelentős adósságot terhelt. A klubot 2012-ben vitték be a New York-i értéktőzsdére.

Tavaly májusban – egy hónappal azután, hogy a klub ott volt az Európai Szuperliga kitalálói és támogatói között – a Glazerekkel szembeni szurkolói tüntetések miatt el kellett halasztani a manchesteriek Liverpool elleni hazai rangadóját. Ez volt a Premier League történetének első olyan összecsapása, amit ebből az okból nem sikerült megrendezni.

Idén májusban a Chelsea 3,2 milliárd dollárért cserélt gazdát, és korábban a Liverpool szintén amerikai elnök-tulajdonosa, Tom Werner is bejelentette, megfelelő ajánlat esetén megválna a nagymúltú együttestől.