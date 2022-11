A bejárati ajtó bánta a szaúdiak örömét a foci-vb bombameglepetése után – VIDEÓ

Tény és való, hogy sokat nem kellett várni a katari foci-vb első meglepetés-eredményére. Kedden a C csoport nyitómeccsén ugyanis a végső győzelemre esélyesek között számon tartott argentin válogatott 2–1-re kikapott Szaúd-Arábia csapatától.

A győzelemnek természetesen komoly súlya volt, Szalman szaúdi király szerdára munkaszüneti napot rendelt el a világraszóló siker alkalmából.

Az örömmámorban úszó szaúdi szurkolók közül pedig egyvalaki legalább akkora szenzáció lett, mint maga a győzelem, miután az interneten fénysebességgel terjedt el a gólöröméről készült videó.

A mérkőzést kisebb csoportjával egy házban követő drukker ugyanis a szaúdiak második góljánál annyira elveszítette a fejét, hogy még a bejárati ajtót is letépte a helyéről.

This Saudi Arabia fan got so excited over the win against Argentina that he threw his door 😂😂pic.twitter.com/p1yKqBNGbt

— LADbible (@ladbible) November 22, 2022