A botrányok után, nem várt jutalomban részesülhet a foci-vb győztese

Annak ellenére, hogy a 2022-es labdarúgó-világbajnokság egyik főszponzora, Budweiser a jelentések szerint 75 millió dolláros (29,8 milliárd forint) szerződést kötött a Nemzetközi Labdarúgó Szövetséggel, két nappal a torna kezdete előtt arról született döntés, hogy a vb-stadionokban és környékükön nem lehet alkohol tartalmú italokat árusítani.

A cég Twitter-bejegyzésben jelentette be, mi lesz a fennmaradó sörök sorsa – számolt be a Guardian.

New Day, New Tweet. Winning Country gets the Buds. Who will get them? pic.twitter.com/Vv2YFxIZa1

— Budweiser (@Budweiser) November 19, 2022