Viták előzték meg a katari foci-vb-t

Egy nap múlva kezdődik a foci-vb, de a sportról egyelőre kevés szó esik a rendezvénnyel kapcsolatban. Sokakat felháborított, hogy az utolsó pillanatban változtattak az alkoholfogyasztási előírásokon, és a stadionokban végül nem engedélyezik a sörözést. A nemzetközi labdarúgó szövetség elnöke képmutató kioktatásnak nevezte azokat a bírálatokat, amelyek a rendező országot érték, egyebek mellett a létesítményeket építő vendégmunkások helyzete miatt – hangzott el az M1 Híradójában.

Soha nem volt, és egy ideig biztosan nem is lesz olyan zsúfolt a dohai nemzetközi repülőtér, mint ezekben a napokban. Az alig három milliós ország reptere most több, mint 900 járatot fogad naponta. A külföldiek többsége természetesen a vasárnap kezdődő labdarúgó világbajnokságra érkezik az Öböl-menti országba.

„Több gépünket tartalékoljuk a következő hetekre, azokból az országokból, amelyek továbbjutnak a középdöntőkbe, vagy a döntőbe további utasokra számítunk. Meg akarunk felelni a szurkolói igényeknek” – jelentette ki Akbar al-Baker a Qatar Airwaysa vezérigazgatója.

Készülnek al-Hórban is, itt tartják ugyanis a vb nyitómeccsét vasárnap.

A kis falu évszázadokon át élt gyöngyhalászatból, a stadiont, ahol a házigazdák Ecuador ellen lépnek fel csak a világbajnokságra építették fel.

„Meg szeretnénk mutatni a világnak a fejlődést, amin keresztülmentünk. Hogy mi minden értünk el az egészségügyben, az oktatásban, a kultúrában. A házaink mindenki előtt nyitva állnak, aki ide jön élvezheti a vendégszeretetünket” – mondta lelkesen egy helyi lakos.

Egy nappal a hivatalos megnyitó előtt azonban a legkevesebb szó a labdarúgásról, az esélylatolgatásról, vagy éppen az új stadionokról esik. Sokkal többször kerülnek szóba a vörös standok. Ezekből árulták volna a sört a stadionok környékén. A FIFA a katari kormány és a világbajnokságot szponzoráló sörgyár éveken át egyeztetett az alkoholárusítás pontos szabályairól.

Úgy látszott sikerült is egy olyan formulát találni, amely a katariaknak is megfelelő, de a szurkolók igényeit is kielégíti. Azután alig 48 órával a játékok kezdete előtt a katari kormány visszavonta korábbi beleegyezését, és megtiltotta az alkoholárusítást a stadionok környékén.

Voltak, akik komolyan felháborodtak az utolsó pillanatban hozott döntésen. „Nálunk Argentínában elképzelhetetlen a meccs anélkül, hogy együtt sörözzünk, és megosszuk a sörünket a barátainkkal. Itt vagyunk a világbajnokságon, szóval a sör az elengedhetetlen” – magyarázta egy argentin szurkoló.

Voltak viszont, akik természetesnek vették a döntést. „Tisztelniük kell a hagyományainkat. Az alkohol tilos az iszlámban, így nem szabad muszlimok szeme láttára inni. Mi is tiszteljük az övéket, így biztosítunk helyeket, ahol ihatnak” – magyarázta egy helyi fiatalember.

Az erre a célra kialakított klubokban például továbbra is engedélyezik az alkohol árusítását. Sört és koktélokat is árulnak majd, csillagászati árakon. A klubok tulajdonosai hatalmas bevételre számítanak.

Voltak, akik kreatív megoldást találtak a sörkérdésre. „Bahreinben szállunk meg, ahol jóval szabadabb a kultúra, ott nyaralunk két hetet a tengerparton, és csak a német csapat meccseire repülünk át Katarba” – magyarázta egy német szurkolói csapat vezetője.

De a nyugati országokból sok bírálat érte a stadionokat építő dél-ázsiai vendégmunkások munkakörülményeit, azt, hogy több százan halhattak meg munkahelyi balesetekben, és azt is, hogy a FIFA az Iránban zajló tüntetéssorozat letörése ellenére sem zárta ki az indulásból az iráni válogatottat.

Gianni Infantino a FIFA elnöke egy nappal a megnyitó előtt tartott sajtótájékoztatóján indulatosan utasította vissza az egyre sűrűsödő kritikákat. Azt monda, az európai szövetségek és államok kettős mércét alkalmaznak, és álszent módon kritizálják a szervezőket.

„Ha kritizálnak valakit, legalább ne a játékosokat kritizálják, ne őket tartsák nyomás alatt. Nekik az a dolguk, hogy futballozzanak, hogy tegyék boldoggá a szurkolókat. Ne kritizálják Katart se. Itt vagyok én engem kritizálhatnak, amennyit csak akarnak” – magyarázta a nemzetközi szövetség elnöke.

Hozzátette, azt reméli vasárnapra, mire a játékok elkezdődnek, leülnek a viták, és tényleg a játékra tud mindenki koncentrálni.

Kiemelt képen: Sört vesz egy szurkoló a dohai szurkolói övezetben a katari labdarúgó-világbajnokság kezdete előtti napon. Fotó: MTI/AP/Petr David Josek