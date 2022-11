Váratlan fordulat: Ricciardo visszatér a Red Bullhoz!

Helmut Marko hozzátette: a csapatnak sok szponzora van, városi bemutatókat és hasonló eseményeket kell szervezniük, illetve azon részt venniük. Ebben szánnak fontos szerepet a népszerű és mindig vidám ausztrál versenyzőre, akit ő „a legalkalmasabbnak” tart erre a feladatra.

Egy héttel később a wokingi gárda bejelentette, hogy az eredményekkel adós maradt ausztrál helyét honfitársa, a 21 éves Oscar Piastri veszi át.

