Rossi: A nagyobb koncentráció hiányzott

Marco Rossi szövetségi kapitány szerint elsősorban a nagyobb koncentráció hiányzott ahhoz, hogy 2-2-es döntetlen helyett nyerjen a magyar labdarúgó-válogatott a luxemburgi barátságos mérkőzésen.

„Hibából kaptuk az első gólt is, de a hiba a futball része. A hozzáállással nem volt baj, jól reagált a csapat arra, hogy hátrányba került, átvette az irányítást, de ezúttal az átlagosnál többet hibáztunk, így viszont nem tudtunk nyerni. Nem vagyok boldog természetesen, de jó úton vagyunk, sokat fejlődött a válogatott az elmúlt években” – értékelt az olasz szakvezető.

Kapcsolódó tartalom

Rossi azt hangsúlyozta, a magyar csapat nem olyan fenomenális, mint az olasz, a német, az angol vagy éppen a francia, így amikor ennyi hiba csúszik a játékába, akkor bizony ki is kaphat ilyen mérkőzéseken, a hajrában, már 2-2-nél Dibusznak hatalmasat kellett védenie, s így sikerült elkerülni a vereséget.

„Alázatosnak kell lenni, mert Bulgária, Montenegró és Litvánia ellen sem lesz könnyű az Eb-selejtezőkön”

– összegzett Rossi, aki dicsérte mindkét újoncát, Baráth Pétert és a gólszerző Németh Andrást is. Utóbbinak szerinte minden képessége megvan, hogy gólokat szerezzen, és ezt most még úgy is meg tudta mutatni, hogy nincs a legjobb állapotban, tekintve, hogy keveset játszik a klubjában.

Kapcsolódó tartalom

Rossi az MTI érdeklődésére úgy fogalmazott, hogy Szoboszlai Dominik azzal érdemelte ki a csapatkapitányi karszalagot, hogy domináns személyiség, és ami fontosabb, a társai is elismerik. A szakvezető hozzátette, a lipcseiek támadó középpályása a magyar válogatott legtehetségesebb játékosa, és azt reméli ettől a döntéstől, hogy a most megkapott felelősség felgyorsítja a fejlődését, és igazi, meghatározó klasszissá válik.

Luc Holtz, a luxemburgi csapat szövetségi kapitánya mind a játékkal, mind az eredménnyel elégedett volt.

A magyarok vasárnap 20.15-től Görögországot fogadják a Puskás Arénában. Ez lesz Dzsudzsák Balázs búcsúmeccse a nemzeti együttesben, 109. fellépésével pedig – Király Gábort megelőzve – egyedüli csúcstartóvá válik a válogatottságot illetően.