Foci-vb: kiakadhatnak a szurkolók a katari királyi család újabb szigorítása miatt

Mindössze két nappal az egyébként is sokat bírált 2022-es világbajnokság kezdete előtt a katari királyi család elkezdett nyomást gyakorolni a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségre (FIFA), hogy a foci-vb összes stadionjában tiltsa be az alkohol árusítását.

A házigazda ország – ahol az alkoholárusítás jellemzően az engedéllyel rendelkező szállodákban és éttermekben italozó külföldiekre, illetve a különleges engedéllyel rendelkező muszlim vallást nem gyakorló lakosokra korlátozódik – jelentős nyomást gyakorolt a FIFA-ra, hogy a világbajnoki mérkőzéseknek otthont adó nyolc stadion körül ne áruljanak alkoholos italokat.

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség és a szervezőbizottság egyelőre nem kommentálta a lap értesülését. Ugyanakkor a Reuters hírügynökségnek egy neve elhallgatását kérő hivatalos személy is megerősítette a tiltásról szóló hírt.

Ha a szövetség enged a kérésnek, akkor a kizárólagossággal rendelkező Budweiser – a torna egyik legnagyobb szponzora – nem tudja majd sörét árusítani a szurkolóknak a mérkőzéseken. Ebben az esetben

a FIFA jó eséllyel megszegné a céggel kötött több millió dolláros szerződést.

A Budweiser és a FIFA között már javában zajlanak az egyeztetések, bár a brit The Times szerint a katari királyi család közbelépése után az italgyártó valószínűleg nem tehet semmit a tilalom ellen. Az amerikai The New York Times információi szerint a beavatkozás a katari uralkodó testvére, Jaszím bin Hamád bin Khalifa Al Táninak köszönhető.

Az alkoholfogyasztás kapcsán már több vita is kialakult a múltban. Katar teljes alkoholtilalmat akart, a FIFA viszont – és sörgyár szponzora – meghátrálásra késztette a házigazdákat. Mostanáig az volt a terv, hogy a mérkőzések előtt és után, a stadionok körül kijelölt zónákban lehet majd alkoholtartalmú sört kapni, az arénákban pedig alkoholmentest. A hivatalos helyszíneken majdnem 12 fontba kerül majd egy korsó sör, és a fanatikusok legfeljebb négy italt fogyaszthatnak, hogy ne rúgjanak be. Ha valaki mégis túlságosan illuminált állapotba kerül, egy speciális zónába vihetik, amíg ki nem józanodik.

A FIFA a héten már tett egy szokatlan engedményt a házigazdáknak a Budweiser stadionokban való elérhetőségével kapcsolatban. A szervezők ragaszkodtak ahhoz, hogy a Budweiser standok ne legyenek túl feltűnők a helyszíneken, ezért a szövetség beleegyezett, hogy áthelyezi őket kevésbé látható pontokra.

Alig három hónappal ezelőtt a FIFA beleegyezett abba is, hogy a torna kezdési időpontját egy nappal előbbre hozza,

így a házigazda az egyetlen mérkőzést játssza aznap. A Katar–Ecuador összecsapásra ezért kerül végül november 20-án sor.

Ha a Budweisert kitiltják a lelátókról, akkor a stadionokon belül csak a páholyokban lehet majd alkoholt vásárolni. Ezeknek a kiemelt helyeknek az ára meccsenként 22 450 dollárnál (8,9 millió forint) kezdődik. Azoknak a szerencséseknek, akiknek sikerül ott helyet szerezniük, „üdítőitalokat, többféle sört és pezsgőt, sommelier által válogatott borokat és prémium szeszes italokat” ígérnek fogyasztásra.

