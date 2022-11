Abu-dzabi GP: A Mercedes lehet a mérleg nyelve a Ferrari és a Red Bull párviadalában

Verstappen annak ellenére megfutotta a leggyorsabb kört a délutáni tréningen, hogy az első szabadedzésen – a Red Bull kérésére – átengedte autóját a Forma–2-ben versenyző, új-zélandi Liam Lawsonnak.

A holland vb-címvédő mögött George Russell zárta a pénteki napot a Mercedesszel, 0,111 másodperccel megelőzve Charles Leclerc Ferrariját. Carlos Sainz – már a vasárnapi 55 körös versenyre készülve – hosszabb etapokat futott péntek délután a másik Ferrarival, a spanyol 30 kör megtétele után a hatodik időt jegyezte.

Az első, délelőtti szabadedzés legjobb idejét elérő Lewis Hamilton (Mercedes) ezúttal a negyedik időt futotta, megelőzve Sergio Pérezt.

Ticking off our last Friday of 2022 ✅#essereFerrari 🔴 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/3Wn9GjMA5t

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) November 18, 2022