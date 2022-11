Már sötét színű alsó aláöltözőben is teniszezhetnek jövőre a nők Wimbledonban

Enyhítenek a wimbledoni tenisztorna szervezői a fehér ruházatra vonatkozó szabályokon: a jövő évi Grand Slam-tornától a nők számára megengedett lesz a sötét színű alsó aláöltöző.

A csütörtöki bejelentés azt követően született meg, hogy a londoni viadal vezetői a női játékosokkal, a versenyeket szervező WTA-val, a sportszergyártókkal és az orvosi csapatokkal is tárgyaltak.

„Elkötelezettek vagyunk a játékosok visszajelzéseinek meghallgatásában, és mindenben szeretnénk támogatni őket, hogy a lehető legjobb teljesítményre legyenek képesek. Örömmel jelentem be, hogy 2023-tól engedélyezzük a nők és a junior lányok számára a sötét alsó aláöltözők viselését” – jelentette be Sally Bolton, a viadalnak otthont adó All England Club vezérigazgatója.

A többi, ruhára vonatkozó előírás változatlan marad, azaz minden egyéb ruhadarabnak a tradicionálisnak számító fehér színűnek kell lennie.

A női verseny résztvevői közül az idei torna alatt többen arra panaszkodtak, idegessé válnak attól, hogy fehér alsóruházat viselésére kötelezik őket.