Kovács Rita bekerül a Nemzetközi Nyíltvízi Úszók Hírességek Csarnokába.

A magyar szövetség beszámolója szerint ő volt az első magyar női úszó, aki érmet szerzett nyíltvízi világbajnokságon, kétszeres Európa-bajnok és az egyetlen magyar úszó, aki Európa-bajnokságon dobogóra állt, miután gyermeket szült.

Kovács Rita egyike volt azoknak, akik a nyíltvízi úszás hajnalán már komolyan foglalkoztak a szakággal. Először 1991-ben, Perthben került fel a nyíltvízi úszás a világbajnokság programjára, méghozzá a maratoni táv, azaz a 25 km.

Kovács Rita már akkor indult, egyéniben az előkelő negyedik helyen végzett, a csapatversenyben bronzérmet szerzett. Az 1994-es római vb-n már az egyéni érme is összejött, 25 kilométeren másodikként végzett. Kovács Rita 1995-ben a bécsi Európa-bajnokságon, majd két évvel később Sevillában is aranyérmes lett, övé a szakág első női Eb-aranya.

Gyermeke születése miatt visszavonult, de nyolc év kihagyás után visszatért, 2006-ban, a hazai rendezésű Európa-bajnokságon Balatonalmádiban 36 esztendősen második lett tíz kilométeren úgy, hogy 9800 méterig vezetett.

Kovács Rita a világkupákon is remekelt, 16 alkalommal nyert, ezzel mindmáig a legsikeresebb magyar női nyíltvízi úszó. Kovács Ritát május 6-án New Yorkban iktatják be a Nemzetközi Nyíltvízi Úszók Hírességek Csarnokába.