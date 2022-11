Red Bull-botrány – Pérez: Verstappen nekem köszönheti a két vb-címét

Nem sokkal a 71 körös Brazil Nagydíj vége előtt Verstappen versenymérnöke, Gianpiero Lambiase rádión beszólt a hatodik helyen száguldó hollandnak, hogy engedje maga elé a csapattársát, Sergio Pérezt. A mexikói pilótának ugyanis minden pontra szüksége van, mert szoros versenyben – a Brazil Nagydíj után holtversenyben, 290–290 ponttal – áll a vb-sorozat 2. helyéért Charles Leclerc-rel, a Ferrari monacói pilótájával.

Verstappen azonban – akinek második vb-címe már hetek óta a zsebében van – határozottan visszautasította a csapat kérését.

– válaszolta kissé ingerülten a holland versenyző a mérnöknek, verseny közben.

Pérez a Brazil Nagydíjat követően, a spanyol nyelvű sajtónak adott nyilatkozataiban kijelentette:

– tette hozzá.

Tension after the flag for Max and Checo 🏁#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/hyEX5OZwa9

— Formula 1 (@F1) November 13, 2022