A Manchester United reagált Ronaldo puskaporos interjújára

Az angol első osztályú labdarúgó bajnokságban szereplő Manchester United nem hagyta szó nélkül egyik legnagyobb sztárja, Cristiano Ronaldo nagy port kavaró vasárnapi interjúját. A csapat vezetősége kivizsgálja az ügyet.

„A Manchester United tudomásul veszi a Cristiano Ronaldo interjújával kapcsolatos médiavisszhangot. A klub a teljes tényállás tisztázása után mérlegeli majd válaszlépését” – írta hivatalos oldalán megjelent közleményében a klub.

Hozzátették: „Továbbra is arra összpontosítunk, hogy felkészüljünk a szezon második felére, és fenntartsuk a lendületet, a hitet és az összefogást, amely a játékosok, a menedzser, a stáb és a szurkolók között kialakult”.

Mint arról korábban beszámoltunk, a Manchester Unitedet, Ralf Rangnickot és Erik ten Hagot is élesen kritizálta Cristiano Ronaldo egy mélyinterjú vasárnap este megjelent beharangozójában.

Cristiano Ronaldo Piers Morgan brit újságíróval folytatott beszélgetésében alaposan kiosztott szinte mindenkit, akihez csak köze volt az utóbbi két évben az angol rekordbajnoknál.

Az ötszörös aranylabdás azt mondta, elárulva érzi magát amiatt, ahogyan a Manhcester United kezelte őt. Dühös a klubra, amiért fekete bárányként állították be és őt hibáztatják mindenért, ami az MU-nál rosszul sült el, mostanra pedig szerinte már szándékosan próbálják őt kiszorítani a csapatból.

„Igen, úgy érzem elárultak, és az az érzésem, hogy néhány ember nem akarja, hogy itt legyek. Nemcsak ebben az évben van így, hanem már az előző évben is ez volt”

– fogalmazott a 37 éves támadó.

Ronaldo 2003-tól 2009-ig játszott a Manchester Unitedben, majd immár világsztárként igazolt a Real Madridhoz. Tavaly nyáron tért vissza az Old Traffordra, azóta már a harmadik edző irányítása alatt játszik. Egyedül korábbi csapattársában, Ole Gunnar Solskjaerban nem talált hibát, őt tiszteli, de Ralf Rangnickról és Erik ten Hagról nem sok jót tud mondani.

„Hogyan lehetsz a Manchester United edzője, ha még csak nem is vagy edző? Soha nem hallottam még róla” – mondta Rangnickról, de Ten Hag is megkapja a magáét. „Nem tisztelem őt, mivel ő sem tisztel engem. Ha nem tisztelsz engem, én sem foglak soha tisztelni téged” – fogalmazott.

Az interjúban Wayne Rooney sem ússza meg kritika nélkül, a korábbi MU-csapattárs nemrég türelemre intette Ronaldót, majd a távozását is kívánatosnak tartotta.

„Nem tudom, miért kritizál így. Valószínűleg azért, mert ő már befejezte a pályafutását, én pedig még mindig magas szinten játszom. Nem mondom, hogy jobban nézek ki nála, pedig igaz”

– szúrt oda a 37 éves Ronaldo a vele egyidős Rooneynak.

Ronaldo az elmúlt hónapokat élete legnehezebb időszakaként jellemzi, nemcsak szakmailag, hanem emberileg is. Áprilisban a magánéletben érte tragédia a családot, hiszen élettársa, Georgina Rodríguez ikreket várt, de csak kislányuk élte túl a szülést, a kisfiú elhunyt. Amikor a kislányt három hónapos korában kórházba kellett vinni, elmondása szerint a klub nem tanúsított empátiát iránta, ugyanis volt olyan, aki nem hitte el neki, hogy lánya betegsége miatt hagyta ki a felkészülést.

A tragédia feldolgozásában elmondása szerint sokat segített neki a Liverpool-drukkerek gesztusa, akik a kisfiú halála utáni hazai mérkőzés hetedik percében – utalva CR7 mezszámára – neki címezve énekelték el a klub himnuszát, a You’ll Never Walk Alone-t. „Soha nem gondoltam volna, hogy ilyet fogok látni” – mondta, de meghatódtak attól is, amikor a királyi családtól is részvétnyilvánítás érkezett.

Az interjúban a portugál sztár szakmai szempontból is kritizálta a klubot.

„Az előrelépés nulla. Amióta Sir Alex távozott, nem láttam semmilyen fejlődést a klubnál. Semmi nem változott” – utalt az edzőlegendára, a 2013-ban távozó Fergusonra. Elmondása szerint vannak bizonyos dolgok, amelyek nem segítenek abban, hogy elérjék azt a csúcsszintet, mint ahol a Manchester City, a Liverpool vagy az utóbbi időben az Arsenal van. „Egy ilyen kaliberű klubnak szerintem a csúcson kellene lennie” – mondta, hozzátéve, hogy akik nem látják, hogy az MU jelenleg nem azon az úton halad, amely megilletné, azok vakok.

Cristiano Ronaldo a csend megtörését és az interjút azzal indokolja, hogy szerinte a szurkolók megérdemlik, hogy megismerjék a véleményét. „A szurkolók jelentenek számomra mindet, ezért adom ezt az interjút, mert úgy gondolom, itt az ideje, hogy elmondjam a véleményem” – mondta.

A portugál sztárt az utóbbi időben számos kritika érte hozzáállása miatt, nyáron a távozási szándékától volt hangos a sajtó, októberben pedig fegyelmi büntetést is kapott, miután a Tottenham Hotspur ellen 2–0-ra megnyert hazai bajnoki mérkőzésen megsértődött amiatt, hogy nem játszhatott kezdőként, csereként pedig nem volt hajlandó pályára lépni, és a lefújás előtt percekkel elhagyta a pályát, majd a stadiont is. A klub azzal szankcionálta őt, hogy kimaradt a következő találkozó meccskeretéből, társai nélküle játszottak 1-1-es döntetlen a Chelsea otthonában a Premier League-ben.