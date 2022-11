F1: Russell hibátlanul ment Brazíliában, kettős győzelemmel tért vissza a Mercedes

George Russell a szombati, interlagosi sprintversenyen aratott – nem hivatalos – első győzelme után vasárnap megszerezte az első nagydíj-győzelmét is Brazíliában, méghozzá rajt-cél győzelemmel.

A 24 éves angol mögött csapattársa, a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton ért célba a második helyen a 71 körös viadal végén.

A már világbajnok Max Verstappen (Red Bull) az első körben Hamiltonnal koccant és autója első szárnya megsérült, így a mezőny végéről kellett felkapaszkodnia, s végül a hatodik helyen fejezte be a versenyt.

He won the Sprint on Saturday, and on Sunday he went the distance! Your newest Grand Prix winner, Mr @GeorgeRussell63!#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/97SGdUOXig

— Formula 1 (@F1) November 13, 2022