Visszavonult a világbajnok mellúszó

Huszonhat évesen felhagyott az úszással a britek világ- és Európa-bajnoka, Molly Renshaw.

A swimswam szakmai magazin beszámolója szerint visszavonulását kevesebb mint két évvel az után jelentette be, hogy a klasszis mellúszó három brit rekordot is megdöntött. Az is tény viszont, hogy két olimpiáján nem sikerült érmet szereznie, 2016-ban és 2021-ben is be kellett érnie hatodik helyezéssel legerősebb számában, 200 méteren.

Renshaw 15 évesen, a 2011-es vb-n debütált, világbajnoki címet 2016-ban rövidpályán szerzett a 200-as távon, Európa-bajnokságokon pedig három aranyat is nyert. Utóbbiak közül kettőt is Budapesten, a 2020-as nagymedencés kontinensviadalon, ahol egyéniben 200 méter női mellen győzött, s tagja volt a 4×100 méteren első brit vegyesváltónak.