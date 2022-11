Partneri megállapodást kötött a MOB és az MTVA: az M4 Sport a Magyar Olimpiai Csapat hivatalos otthona

A Magyar Olimpiai Bizottság és az M4 Sport megállapodásának értelmében a magyar szurkolók minden eddiginél közelebbről követhetik a 2024-es olimpiai indulásért küzdő magyar sportolók útját Párizsig. A közmédia a következő ötkarikás játékokat is élőben közvetíti, ráadásul – a tokiói játékokhoz hasonlóan – Erdélyben és a Felvidéken is elérhető lesz a kábeles előfizetők számára.

A csütörtökön aláírt megállapodás értelmében a Magyar Olimpiai Bizottság jelentősen segíti a jövőben az M4 Sport munkáját, részt vállal az exkluzív interjúk szervezésében, az olimpiával kapcsolatos információk szolgáltatásában. Engedélyt ad arra, hogy az M4 Sport használhassa a Magyar Olimpiai Csapat otthona kifejezést hivatalos partnerként.

A bejelentésen Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója arra is kitért, hogy a sport az egyetemes és a magyar történelem része, amely egy ideális világban az egyik legfontosabb eszköze a nemzeti identitás és büszkeség építésének.

„2012 után 2024-ben ez újra megadatik, ennek megfelelően pedig a háttérben már most dolgozunk azon, hogy minden korábbinál többet mutassunk meg belőle a magyar szurkolóknak különböző platformjainkon. Hiba lenne csak arra a két és fél hétre koncentrálni, mi az olimpiák között is szívügyünknek tartjuk a magyar sportolókat, ezért is foglalkozunk velük a köztes időszakban is. Büszkék vagyunk rá, hogy a Magyar Olimpiai Csapat hivatalos otthonának hívhatjuk magunkat, ugyanolyan elhivatottsággal dolgozunk, mint amennyire ők a párizsi kvótáért” – fogalmazott Papp Dániel.

Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke örömmel fogadta, hogy az olimpiai sportágak résztvevői az intenzív felkészülési időszakban még nagyobb figyelmet kapnak, így mire eljutunk a párizsi játékokig, már mindenki ismerősként szurkolhat nekik. „Nagyon örülünk, hogy a közmédia ennyire kiemelten kezeli a magyar sportolókat. Fontos, hogy az emberek láthassák kedvenceiket, szurkolhassanak nekik akkor is, amikor éppen nincs olimpia. A mostani megállapodás értelmében még nagyobb figyelmet kapnak, úgyhogy mire eljutunk Párizsig, ők és a sportágaik még ismertebbek lesznek, mint korábban, ez pedig a MOB egyik legfontosabb feladata. A párizsi olimpia egyébként a jelenlegi információink szerint minden eddiginél látványosabb lesz, és nem csupán azért, mert a sporteseményeknek Párizs ikonikus épületei adják majd a hátteret, kezdve rögtön a megnyitóval. Az olimpia résztvevői hat kilométer hosszan, 106 hajó fedélzetén hajóznak végig a Szajnán, hogy aztán a Trocadero téren megtartsák az ünnepség hivatalos részét. Kompakt olimpiára készülünk, a helyszínek 80 százalékát a sportolók harminc perc alatt elérik az olimpiai faluból – 21 sportág lesz tíz kilométeres körön belül a faluhoz képest. Tartanak versenyeket a Grand Palais-ban, a Mars-mezőn, a Szajna hídjain, a Concorde téren vagy a Roland Garroson – és például a strandröplabdának az Eiffel-torony ad majd hátteret. Az újságíróknak és televíziósoknak jó hír, hogy a 48 helyszínen, 10.500 résztvevővel zajló párizsi olimpián a fotósok és újságírók élete visszatér a rendes kerékvágásba a járvány miatti korlátozások után” – fogalmazott Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke.

A szerződéskötés mellett, egy új sorozat indulását is bejelentették. Magyarország legnézettebb sportcsatornája a “Párizsi beszálló” címen induló portrésorozatban mutatja be azokat, akik az ötkarikás kvótáért küzdenek. Ezek a kisfilmek több alkalommal feltűnnek a csatornán, de megtalálhatók lesznek az m4sport.hu oldalon is.

A sajtótájékoztatóra elfogadta a meghívást az olimpiai bajnok kajakozó Csipes Tamara, a nyáron világbajnoki ezüstérmet szerző vízilabdázó Leimeter Dóra, valamint a friss világbajnoki bronzérmes birkózó Lévai Tamás, akik a párizsi játékokra hangolva egyrészt beszéltek a terveikről és arról, hogyan áll a felkészülésük, másrészt megvillantották gasztronómiai tudásukat. A kamerák és fényképezőgépek kereszttüzében a franciák kedvelt édességét, Créme Brulée-t készítettek.

A csatorna 2023-ban is indít egy sorozatot a közelgő ötkarikás játékok jegyében. Az ‘Út Párizsba” című magazinműsor egy teljesen újragondolt elképzelés mentén követi végig néhány sportolónk útját nemcsak a francia fővárosig, hanem kint az olimpián is.

A sorozatokon kívül, ahogyan az eddigiekben, úgy a folytatásba is közvetíti az M4 Sport azokat az eseményeket, ahol a legnagyobb számban dőlnek el az olimpiai kvóták. Legyen szó nemzetközi vagy hazai bajnokságokról. Jelenleg is tart a női kézilabda Európa-bajnokság, ami már nagyban befolyásolja a magyar válogatott esélyeit Párizsra, a torna meccseit az M4 Sporton és az m4sport.hu oldalon is láthatják a nézők. Ezen felül a Nemzeti Sporthíradó továbbra is kiemelten foglalkozik a kvótáért küzdő sportolókkal és eseményekkel.