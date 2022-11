Harmincegy év után hozták ki győztesnek címmeccsén az ausztrál bokszlegendát

A 12 menetes Las Vegas-i csata után a szakemberek és a rajongók is egyetértettek abban, hogy Fenech egyértelműen jobb volt riválisánál, így igazságtalan döntés született, az ausztrál bokszoló pedig később elárulta, hogy az akkori kudarc megtörte őt, és azt követően soha sem volt már olyan ökölvívó, mint korábban.

Az 1991. június 28-án rendezett meccset most a WBC bírókból álló testülete nézte meg és értékelte újra, s a szakemberek döntése alapján a találkozót egyhangú pontozással az ausztrál kihívó nyerte meg, aki megkapja a címért járó övet.

JEFF FENECH now officially a 4 x World Champion 🥊🔥🇦🇺.

A panel of judges have rescored his fight with Azumah Nelson from 1991 and at the time was scored as a draw,been rescored and has been given now as a Unanimously points decision in Jeff’s favour and just awarded him his belt pic.twitter.com/p4r6L1UG6p

— RODS RACING (@RodsRacing1) November 8, 2022