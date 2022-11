Elszállhatnak a vb-ről szőtt álmai a Bayern München sztárjának

A támadót kedden 20 perc után le kellett cserélni a Werder Bremen ellen 6–1-re megnyert bajnokin, mert egy párharcban rúgást kapott a sípcsontjára. Dino Toppmöller másodedző a meccs után úgy vélekedett, hogy nincs nagy baj.

A L’Equipe sportnapilap azonban szerdán közölte, a 30 éves játékos ínszalagsérüléssel több hétre kidőlt, így nem utazhat el Katarba.

