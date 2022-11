Betegsége után jobban van a nemzet sportolója, Kamuti Jenő

Betegsége után jobban van Kamuti Jenő a Nemzet Sportolója címmel kitüntetett világbajnok, kétszeres olimpiai ezüstérmes magyar vívó, akiről csak a családtagok és a szűk baráti kör tudta, hogy nem sokkal szeptember 17-én ünnepelt 85. születésnapja után kórházba került.

A Magyar Vívószövetség honlapja szerint az olimpiai ezüstérmes, világbajnok tőröző az orvosoknak, a gondos ápolásnak és élni akarásának köszönhetően jobban van, kiengedték az intenzív osztályról.

„Veseelégtelenséggel kerültem az intenzívre, és később kómába is estem. A testem még messze van a lehetséges százszázalékostól, de egyre jobban vagyok, kiengedtek az intenzív osztályról, és remélem, az eszemből valami továbbra is megmaradt… Mindenesetre vannak terveim, őszintén úgy gondolom, hogy akad még dolgom az életben, a sportban, a vívásban. Légy szíves, írjátok meg, hogy jobban vagyok!” – nyilatkozta a honlapnak Kamuti Jenő, aki egy üveg jófajta vörösbort is kért a látogatóktól, mert inna belőle egy kortyot, míg a többit meghagyná a rehabilitáció utánra.