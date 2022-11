Történelmi siker a MotoGP-ben: 50 év után nyert olasz versenyző olasz motorral vb-címet

A verseny előtt Fabio Quartararo számított Bagnaia egyetlen ellenfelének a világbajnoki címért, de a Yamaha francia versenyzőjének mindenképpen nyernie kellett volna – miközben olasz riválisa nem végezhetett előrébb a 14. pozíciónál – ahhoz Valenciában, hogy bajnok legyen.

Quartararo remélt jó rajtja elmaradt, az első kanyarokat követően az ötödik helyre esett vissza a spanyol Rins (Suzuki), a pole pozícióból indult spanyol Jorge Martín (Pramac Ducati), a hatszoros bajnok Marc Márquez és a Ducati ausztrál pilótája, Jack Miller mögött.

Francia riválisa megingását kihasználva Bagnaia rövid időre átvette a negyedik helyet, így biztosan világbajnoknak számított. A 25 éves olasz versenyző ezután óvatosabb lett, és nem bocsátkozott felesleges csatákba az őt valódi tét nélkül üldöző riválisaival.

We’ve all been waiting for this! 🤩@FabioQ20 congratulates @PeccoBagnaia 🤝 What a great show they’ve put on until the very end 👏#PerfectComb1nation 🏆 pic.twitter.com/b5Cg88aDqc

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 6, 2022