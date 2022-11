Női vízilabda világliga – Ezüstérmes a magyar válogatott

A magyar női vízilabda-válogatott ezüstérmet nyert a világliga tenerifei szuperdöntőjében, miután a torna vasárnapi fináléjában ötméteresekkel vereséget szenvedett a házigazda spanyol csapattól.

Bíró Attila világbajnoki ezüstérmes együttese az első perctől kiélezett csatát vívott az Európa-bajnok, olimpiai második spanyolokkal, akiket a játékvezetők a zárónegyedben érthetetlen ítéletekkel segítettek. A magyarok ennek ellenére óriási küzdelemben döntetlenre mentettek az utolsó pillanatban, de az ötméteres párbajban alulmaradtak.

A magyar válogatott akárcsak 2020-ban Athénban, ezúttal is második lett a világligában, a spanyolok pedig történetük során először diadalmaskodtak a sorozatban, amelyet jövőre a világkupa vált.

Eredmények, döntő:

Spanyolország-Magyarország 19-18 (3-3, 3-3, 3-3, 2-2, 8-7) – ötméteresekkel

A magyar csapat gólszerzői: Pőcze 3, Keszthelyi-Nagy, Szilágyi, Leimeter 2-2, Parkes, Gurisatti 1-1

A két csapat már a csoportkörben is találkozott egymással, a spanyolok akkor magabiztos, 15-11-es győzelmet arattak, ezúttal azonban a magyarok az első pillanattól tapadtak riválisukra.

Az első ráúszást követően Pőcze Panna fejezett be egy akciót, majd előbb a spanyolok, később pedig a magyarok fordítottak, így 3-3-at mutatott az eredményjelző az első szünetben.

A második negyedet spanyol gól nyitotta, de azonnal jött a magyar fordítás, miután előbb Parkes Rebecca, majd az ekkor már három találatnál járó Pőcze volt eredményes emberelőnyben. Ezen a ponton négyből négynél járt a magyar válogatott emberelőnyben. Az ötödik azonban már kimaradt – Keszthelyi-Nagy Rita bombája a lécről kifelé vágódott -, a túloldalon ugyanakkor Beatrit Ortiz belőtte a magáét Magyari Alda feje fölé.

Nem sokkal a nagyszünet előtt a spanyolok a VAR-nak köszönhetően kerültek előnybe, amely “kiszúrta”, hogy Magyari nagy védésénél a labda már áthaladt a képzeletbeli gólvonalon. A magyaroktól ugyanakkor 1.6 másodperccel a dudaszó előtt Leimeter Dóra használta ki a szinte teljesen üres kapus ziccert (6-6).

A harmadik negyed is villámgyors spanyol góllal kezdődött, Szilágyi Dorottya pedig újabb emberelőnyös találattal – úgy lőtt kapásból a hálóba, hogy a labda a jobb kapufát is érintette – egyenlített, majd a mérkőzés első büntetőjét értékesítve fordított. A kétgólos előny kiharcolása viszont már elmaradt, Faragó Kamilla lövését hátrányban védte a spanyol kapus. A magyar játékos védekezésben egy blokkal javított. A spanyolok ismételt egyenlítése azonban nem maradt el, Ortiz nagyszerű előkészítése után talált be az ellenfél. A magyarok rögtön emberelőnybe kerültek, Keszthelyi-Nagy pedig magabiztosan értékesítette a fórt. A spanyolok átálltak a kétcenteres játékra, ez pedig hozta az előnyöket, és jött is az újabb egyenlítés. Akárcsak az első két negyed, a harmadik játékrész is 3-3-mal ért véget (3-3).

A zárónegyed elején néhány apró ítélettel a bírók “megsegítették” a házigazdákat, de a magyar védekezés jól bírta ezt. Közben az egyik spanyol játékost brutalitás miatt – videózást követően – cserével kiküldték a vízből, de több percnyi tanácskozást követően érthetetlen módon mégis visszaengedték a csatába. A közjáték után a spanyolok egyből előnybe kerültek, és a meccs során először kettővel is elmentek.

A hajrában a magyarok a kapust is felúsztatva támadtak, Leimeter Dóra pedig szépített, majd jött a labdaszerzés, és újra Magyarival együtt rohamozott a gárda, amely Gurisatti Gréta dudaszós találatával egyenlített. Jöhettek az ötméteresek!

Magyari rögtön védte Espar próbálkozását, a 16 éves Hajdú Kata nem hibázott. Magyari a második spanyol ötöst is védte, ezúttal Ortiz hibázott, de Szilágyi is rontott. A spanyolok első gólja után Máté Zsuzsanna hagyta ki az ötöst, így három kör után döntetlen volt az állás. Ruiz bombájánál Magyarinak nem volt esélye, de Keszthelyi-Nagy hasonlóan magabiztos volt a túloldalon. A spanyoloknál a korábban kiállított Leiton talált be, Gurisatti lövése pedig, akárcsak a végén, ezúttal is becsorgott. A “kör” újraindult, Espar ezúttal hidegvérű maradt, ahogy a tinédzser Hajdú is. Ortiz kegyetlenül pattintott a léce alá, Szilágyi pedig ezúttal nem hibázott. Forca sikeres lövése után Mátéra került a sor, aki javított. Ruiz újfent kíméletlen volt, de Keszthelyi-Nagy sem hagyott kérdést. Leiton kilőtte a jobb alsót, Gurisatti próbálkozása pedig ugyan átjutott a kapuson, de a képzeletbeli gólvonalon már nem, így a spanyolok diadalmaskodtak.

A magyar szövetség honlapján Bíró Attila kiemelte: csapata jól védekezett, és parádés teljesítménynek nevezte, ahogy felépítették magukat az elődöntőre és a fináléra. A döntővel kapcsolatban megjegyezte: csapata “a sírból” hozta vissza a meccset, bár a végeredménynek nem örül.

“Nagy lelkierő kellett a döntetlenhez, sajnálom, hogy az ötméteresek során ezt nem tudtuk kamatoztatni. Meg kell tanulnunk ötméterespárbajt is megnyerni, hiszen jó eséllyel a jövőben több ilyen meccsünk is lehet. Nem kérdés, ez az ezüstérem mindenképpen siker, még akkor is, ha ilyen közel voltunk az aranyéremhez” – nyilatkozta a szövetségi kapitány.

A szakember név szerint megemlítette Pőcze Pannát és Hajdú Katát, akik új játékosként egy világverseny döntőjében is fantasztikusan játszottak. Hozzátette: rajtuk kívül is akadt még a magyar válogatottban jónéhány kiemelkedő teljesítmény az egész tornát figyelembe véve.

korábban:

bronzmérkőzés:

Egyesült Államok-Hollandia 16-15 (3-3, 4-1, 2-3, 2-4, 5-4) – ötméteresekkel

az 5. helyért:

Olaszország-Ausztrália 13-11 (4-2, 5-3, 2-6, 2-0)

a 7. helyért:

Kanada – Új-Zéland 13-6 (4-4, 3-0, 3-1, 3-1)